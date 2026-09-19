Güzelyurt soğuk hava deposu üreticinin pazarlama ve ihracat gücünü artıracak

Güzelyurt’ta stratejik yatırım: üreticiye depolama ve zaman avantajı:

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ünal Üstel, Güzelyurt Soğuk Hava Deposu’nun açılış töreninde tesisin bölge üreticisine yeni bir nefes aldıracağını söyledi. Üstel, projenin üreticinin hasat ettiği ürünü anında satmak zorunda kalmasının önüne geçeceğini ve böylece pazarlama zamanının üreticinin lehine çevrileceğini vurguladı. Başbakan ‘Üretim varsa kalkınma var. Üretici güçlüyse ekonomi güçlüdür’ sözleriyle yatırımın önemini özetledi.

Törende Üstel, tesisin Güzelyurt’un üretim kapasitesini, işleme gücünü ve ihracat imkânlarını artıracak nitelikte olduğunu belirtti. Proje, Türkiye’nin finansmanı ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin (TOBB) katkılarıyla hayata geçirildi.

Tesisin teknik kapasitesi ve enerji düzenlemeleri:

Tesiste 5 bin ton kapasiteli 6 donmuş hava deposu ile 10 bin ton kapasiteli 12 soğuk hava deposu bulunduğu, ayrıca iki şok odası ve enerji maliyetlerini azaltmaya yönelik güneş enerjisi sistemi tesis edildiği açıklandı. Bu donanım sayesinde ürün kayıplarının azalacağı, ürünlerin kalitesinin daha uzun süre korunacağı ve pazarlama seçeneklerinin çeşitleneceği kaydedildi.

Üstel, soğuk depolama kapasitesinin artırılmasıyla narenciye başta olmak üzere bölge tarım ürünlerinin daha yüksek katma değerle pazarlara ulaştırılmasının hedeflendiğini dile getirdi. Tesisin işleme, depolama ve ihracat zincirine sağlayacağı katkı, bölge üretiminin sürdürülebilirliğini güçlendirecek şekilde sunuldu.

Finansman, destekler ve üreticiye yönelik önlemler:

Başbakan Üstel, yatırımın hükümet talebi üzerine gündeme geldiğini ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile TOBB’un katkılarının projenin gerçekleşmesinde belirleyici olduğunu söyledi. Üstel, emeği geçen kurumlara teşekkür ederek 'Talep ettik, Anavatan Türkiye destek verdi. TOBB katkı koydu. Diğer kurumlar sahip çıktı' ifadelerini kullandı.

2024 yılında yaşanan sıkıntılar döneminde üreticinin mağdur edilmediğini belirten Üstel, Türkiye desteğiyle 231 milyon TL kaynak sağlandığını ve bu kaynağın üreticilerin zararlarının karşılanması amacıyla kullanıldığını açıkladı. Narenciye üreticilerine yönelik ödemelerin yüzde 75’inin gerçekleştirildiği; kalan yüzde 25’lik kısmın ise ödeneceği bildirildi.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı ile üretimin tüm alanlarında destek çalışmalarının sürdürüleceği, tarım ve hayvancılığa verilen desteklerin artırılarak devam edeceği ifade edildi. Üstel, girdi maliyetlerinin üretici üzerindeki yükünün hafifletileceğini, sulama altyapısının güçlendirileceğini ve üreticinin ürününü değerinde satabilmesi için yeni imkânlar oluşturulacağını belirtti.

Güzelyurt’un narenciye kültürü de konuşmada öne çıkan noktalardan biri oldu. Üstel, 'Narenciye bu bölgenin emeğidir, ekmeğidir, kültürüdür, kimliğidir' diyerek narenciyenin bölge için taşıdığı ekonomik ve toplumsal önemi vurguladı.

Başbakan ayrıca Güzelyurt’u yalnızca tarımsal üretim merkezi olarak değil, işleme sanayisi ve ihracatta güçlü bir merkez haline getirme hedefini açıkladı. Bu kapsamda Türkiye’den getirilen suyun Güzelyurt topraklarıyla buluşturulmasının üretime katkı sağladığı, üniversite ve tarımsal sektör çalışmalarıyla bölgenin desteklendiği belirtildi.

Tören sırasında Üstel, Güzelyurt Hastanesi ve sosyal konut projelerine de değinerek, hastanenin Türkiye desteğiyle tamamlandığını ve yakın zamanda halkın kullanımına açılacağını bildirdi. UBP hükümetlerinin Güzelyurt’a yönelik yatırımlarının sürdüğünü belirten Üstel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile Türkiye hükümetine ve TOBB’a teşekkür etti.

Konuşmasını 'Müsterih olsunlar, rahat olsunlar. Güzelyurt’un bir çakıl taşını kimseye vermeyiz' sözleriyle tamamlayan Üstel, projenin bölge üreticisine somut bir güçlendirme sağlayacağını ifade etti.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ünal Üstel, Güzelyurt Soğuk Hava Deposu’nun açılışında, tesisin üreticinin ürününü hasat edildiği anda satmak zorunda kalmasının önüne geçeceğini belirterek, "Üretim varsa kalkınma var. Üretici güçlüyse ekonomi güçlüdür. Güzelyurt güçlüyse Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti güçlüdür. Güzelyurt’un bir çakıl taşını kimseye vermeyiz" dedi.