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Güzelyurt’a 15 bin tonluk soğuk hava tesisi üreticiye değer katacak

Cevdet Yılmaz, KKTC Güzelyurt Soğuk Hava Deposu açılışında, Türkiye destekli 10,4 milyon dolarlık yatırımın ürün kayıplarını azaltıp istihdama katkı sağlayacağını söyledi.

GİRİŞ: 19 Eylül 2026 - 19:51

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EDİTÖR: Elif Demir

Güzelyurt’a 15 bin tonluk soğuk hava tesisi üreticiye değer katacak

Yılmaz: kaynakları üretimi artıran yatırımlara yönlendirmeye devam edeceğiz

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde düzenlenen Güzelyurt Soğuk Hava Deposu Entegre Tesisleri açılış töreninde yaptığı konuşmada, "Kaynaklarımızı üretimi artıran, istihdamı destekleyen ve toplumun refahını yükselten yatırımlara yönlendirmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. Yılmaz, tesisin Güzelyurt ekonomisine ve Kıbrıs Türkü üreticilerine katkı sunacağını belirtti.

Tesisin kapasitesi ve teknolojik özellikleri:

Açılışı yapılan tesis, Türkiye Cumhuriyeti finansmanıyla ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) koordinasyonunda, yaklaşık 10,4 milyon dolarlık yatırımla hayata geçirildi. Yılmaz, tesisin 15 bin tonluk muhafaza kapasitesine sahip olduğunu, şoklama üniteleri ve güneş enerjisi sistemi ile desteklendiğini söyleyerek, "Tesis ürünlerin kalitesini koruyacak, kayıpları azaltacak ve üreticimize pazarlama sürecinde daha geniş bir hareket alanı sağlayacaktır" değerlendirmesinde bulundu.

Yılmaz, narenciye başta olmak üzere Güzelyurt’ta üretilen ürünlerin hasadın ardından doğru şartlarda muhafaza edilmesinin gelir ve ihracat açısından belirleyici olduğunu vurguladı. Depolama imkanlarının güçlendirilmesinin, üretimden işlemeye ve ihracata uzanan zinciri bütün halinde kuvvetlendireceğini ifade etti.

İş birliği, hedefler ve bölgesel katkılar:

Konuşmasında Türkiye ile KKTC arasındaki ilişkilerin kardeşlik bağına dayandığını hatırlatan Yılmaz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde kalkınma hedeflerine ulaşmak için çok alanlı iş birliği yürütüldüğünü belirtti. Bu çerçevede Güzelyurt Ovası’nda Türkiye’den sağlanan suyla bin 873 hektarlık tarım alanının sulamaya açıldığına dikkat çekti.

Yılmaz, ayrıca Yeni Güzelyurt Hastanesi, Şahinler’deki kırsal altyapı çalışmaları ve Güzelyurt Türk Maarif Kolejine kazandırılacak ilave derslikler gibi projelere verilen desteğin sürdürüleceğini söyledi ve "Kıbrıs Türkü çiftçisinin emeğini koruyan her yatırım, ülkenin kendi kaynaklarına dayanan kalkınma iradesini de güçlendirmektedir" dedi.

Türkiye’nin KKTC’ye desteğinin süreceğini vurgulayan Yılmaz, "Türkiye, dün olduğu gibi bugün ve yarın da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin ve Kıbrıs Türkü kardeşlerinin yanında olacaktır" sözleriyle teminat verdi. Konuşmasını, projenin geliştirilmesinde katkısı bulunan Başbakan Ünal Üstel ile Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Hüseyin Çavuş'a teşekkür ederek tamamladı ve tesisin üreticilere bereketli kazançlar getirmesini diledi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) Güzelyurt Soğuk...

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) Güzelyurt Soğuk Hava Deposu Entegre Tesisleri’nin açılış töreninde yaptığı konuşmada, "Kaynaklarımızı üretimi artıran, istihdamı destekleyen ve toplumun refahını yükselten yatırımlara yönlendirmeye devam edeceğiz" dedi.

Elif Demir

Elif Demir

 Politika & Dış Haberler Editörü

Marmara Üniversitesi İletişim mezunu. Dış politika ve uluslararası ilişkiler haberlerinin takibini ve Türkçe çevirilerini üstleniyor.

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