Dolar 49,2600 -0,05%
Euro 55,2201 -0,08%
Bist 12.265,98 +0,43%
Altın Gram 6.677,54 +1,43%
EUR/USD 1,1206 -0,09%
Brent Petrol 104,72 +0,42%
--°

Güzelyurt'un yüksek kilisesi: Analipsis Tepesi'nde çok katmanlı tarih

Aksaray Güzelyurt'taki 1800'lü yıllarda inşa edilen Yüksek Kilise, Analipsis Tepesi'ndeki antik izlerle binlerce yerli ve yabancı turisti ağırlıyor.

GİRİŞ: 11 Ekim 2026 - 12:16

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Hazal Tunç

Güzelyurt'un yüksek kilisesi: Analipsis Tepesi'nde çok katmanlı tarih

tarihi ve mimari özellikleri:

Yüksek Kilise, Güzelyurt ilçesindeki Analipsis Tepesi'nde, 1800'lü yıllarda Rumlar tarafından Rahipler Okulu olarak inşa edildi. Kayalar üzerine taş oyma tekniğiyle yapılan yapı, içindeki Bizans dönemi izleri taşıyan şapeliyle dikkat çekiyor. Kilisenin mimarisi içinde bir su toplama deposu ve toplantı alanı bulunuyor; bunlar yerleşimin yalnızca ibadet değil, günlük yaşam odağı olduğunu da gösteriyor.

arkeolojik buluntular ve dönemsel süreklilik:

Bölgede yapılan kazılar, Analipsis Tepesi çevresinin çok eski dönemlerden beri yerleşime açık olduğunu ortaya koyuyor. Tunç ve Demir Çağı'na ait, ayrıca Kalkolitik yerleşmelere işaret eden buluntuların yanı sıra Hitit, Roma ve sonraki uygarlıklara ait izler saptanmış durumda. Özellikle Akeramik Neolitik dönemten beri süregelen bir kullanımın olduğuna dair veriler, alanın sürekliliğini vurguluyor.

toplumsal hafıza ve ziyaretçi ilgisi:

Tarihçi Yazar Dr. Mustafa Fırat Gül kilisenin ve tepenin tarihsel bağlamını aktarırken, bölgenin 1924'teki büyük mübadele öncesi gayrimüslimler ile Müslümanların birlikte yaşadığı bir yer olduğunu hatırlatıyor. Dr. Gül'e göre, Yüksek Kilise resmi kayıtlarda Analipsis Church olarak da geçiyor; Analipsis terimi teolojide Hazreti İsa'nın göğe yükselişini ifade ediyor ve buranın adıyla doğrudan ilişkili. Ayrıca belgeler, iki toplum arasında çatışma değil, birlikte yaşamaya dayalı bir ilişkinin olduğunu gösteriyor: Belgelere göre aralarında hiçbir kavga, gürültü vesaire de olmamıştır.

Günümüzde Güzelyurt Göleti manzarası eşliğinde ziyaret edilebilen mekân, yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekmeye devam ediyor. Alanın çok katmanlı tarihi ve taş oymacılığıyla öne çıkan mimarisi, hem yerel hafızanın korunmasına hem de turizm açısından sürdürülebilir bir mirasın oluşmasına katkı sağlıyor; bu nedenle Yüksek Kilise her yıl binlerce yerli ve yabancı turist tarafından ziyaret ediliyor.

Yüksek Kilise yerli ve yabancı turistleri ağırlamaya devam ediyor

Yüksek Kilise yerli ve yabancı turistleri ağırlamaya devam ediyor

Hazal Tunç

Hazal Tunç

 Kültür Sanat Editörü

Mimar Sinan Güzel Sanatlar mezunu. Vizyona giren filmler, tiyatro oyunları, kitap incelemeleri ve sergi haberlerini yayına hazırlıyor.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Rize gastronomisi sofradan sağlığa yeni bir yaşam ve turizm modeli kuruyor
images

Çakırlar'da patpat şöleni: köyün gelenekleri rengârenk konvoyla canlandı
images

Genç şef Hancheng Guo Eskişehir’de uzun alkış aldı
images

Erfelek'te kestanenin ve kültürün buluşması: 5. kestane festivali

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Bursa’dan tarıma yeni vaat: çiftçinin yüzünü güldüreceğiz

Kahramankazan'da rüzgarla yayılan orman yangını ekiplerin çalışmasıyla kontrol altına alındı

Nuri Şahin'den realist değerlendirme: iki takım da bir puanı hak etti

Bozdoğan'dan üretici çağrısı: Galip Özel düşük zeytin fiyatlarına tepki gösterdi

TREND HABERLER

Niğde Bor'da kavşakta çarpışma: motosiklette iki kişi hayatını kaybetti, bir ağır yaralı

Murat Boz, GastroAntep sahnesinde duygudan hareketliye repertuar sundu

Bismil'de fırtına sonrası düşen sacı takma girişimi ölümle sonuçlandı, iki çırak ağır yaralı

Mahalle dayanışması bir yılı geride bıraktı: McDonald’s şubesi üç gün içinde kapatılacak

Hatay'da aniden bastıran ceviz büyüklüğündeki dolu sürücülere zor anlar yaşattı

Akşam saatlerinde Kahramankazan'da kepçe ile arkadan çarpışma: iki sürücü yaralandı

Dayanışma gösterisi: iş adamı Dinçer Azaphan 13 yaşındaki Yaşar'ı Kırkağaç'ta ziyaret etti

Gaziantep'te gökyüzünü kesintisiz aydınlatan şimşek gösterisi