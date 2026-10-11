Güzelyurt'un yüksek kilisesi: tarihi çok katmanlı geçmişi ve turizm ilgisi

Aksaray'ın Güzelyurt ilçesinde, 1800'lü yıllarda Rumlar tarafından Rahipler Okulu olarak inşa edilen ve günümüzde Yüksek Kilise olarak bilinen yapı, hem yerli hem de yabancı turistlerin ilgi odağı olmayı sürdürüyor. Analipsis Tepesi'nde dik kayalar üzerine taş oyma tekniğiyle yapılan kilisenin içinde Bizans dönemine ait bir şapel bulunuyor; bu özellik ziyaretçilere tarih katmanlarını bir arada görme olanağı sağlıyor.

arkeolojik katmanlar ve yapının özellikleri:

Yapı, yalnızca kilise kimliğiyle değil, çevresinde görülen çok katmanlı yerleşim izleriyle de dikkat çekiyor. Metinde belirtildiği gibi bölgede Tunç ve Demir Çağı'na ait Kalkolitik yerleşmeler ile Hitit, Roma ve sonraki uygarlıklara ilişkin izler tespit ediliyor. Kilise içinde bir su toplama deposu ve toplantı yeri yer alıyor; ayrıca yapıdan Güzelyurt Göleti manzarası izlenebiliyor. Bu özellikler, Yüksek Kilise'yi yalnızca bir ibadet mekânı değil, aynı zamanda bölgenin uzun tarihî sürekliliğini belgeleyen bir merkez haline getiriyor.

tarihî bağlam ve sosyal yaşam izleri:

Tarihçi Yazar Dr. Mustafa Fırat Gül, Yüksek Kilise'nin resmi kayıtlarda Analipsis Church veya Analipsis Kilisesi olarak geçtiğini, tepenin ise Analipsis Tepesi adını taşıdığını vurguluyor. Dr. Gül, Analipsis teriminin teolojide Hazreti İsa'nın göğe yükselişini tanımlamakta kullanıldığını belirterek bölgenin tarihî adlandırmasının bu bağlamla ilişkili olduğunu aktarıyor.

Dr. Gül ayrıca, bölgenin mübadele öncesi dönemde gayrimüslimler ile Müslümanların birlikte yaşadığı bir yer olduğunu; belgelerin aralarında herhangi bir çatışma kaydetmediğini ifade ediyor. Gelveri olarak anılan, günümüzde Güzelyurt adını taşıyan yerleşimde, Hristiyan gelenek ve izlerinin hem isim hem de fiziki kalıntılarla görülebildiğini, bunların en önemlisinin Analipsis Tepesi olduğunu belirtiyor. Ayrıca arkeolojik kazıların bölgenin Akeramik Neolitik dönemden beri kullanılan bir yerleşim alanı olduğuna işaret ettiğini kaydediyor.

Günümüzde Yüksek Kilise, bu çok katmanlı tarih ve manzarasıyla her yıl binlerce yerli ve yabancı turisti ağırlamaya devam ediyor ve bölgenin kültürel mirası hakkında ziyaretçilere somut bir perspektif sunuyor.

AKSARAY'DA 1800'LÜ YILLARDA YAPILAN YÜKSEK KİLİSE YERLİ VE YABANCI TURİSTLERİ AĞIRLAMAYA DEVAM EDİYOR