Güzergah düzenlemesiyle Santral Rampası'nda yaya güvenliği güçleniyor

çalışmanın kapsamı:

Kocaeli'de Gazanfer Bilge Bulvarı (Santral Rampası) üzerinde yürütülen üstyapı yenileme çalışmasının etapları tamamlandı. Yaklaşık 3 bin 500 metrelik güzergahta yapılan çalışmaların ardından, Santral Rampası iki yönlü olarak araç trafiğine açıldı. Üstyapı tadilatının bitmesini takiben, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekipleri güzergahın tamamlayıcı düzenlemelerine yoğunlaştı.

üstyapı sonrası tamamlayıcı işler:

Güzergah boyunca yer alan korkuluklarda boyama çalışmaları başlatıldı. Aynı zamanda yaya üst geçitlerinde zaman içinde oluşan aşınma ve bakım ihtiyaçları nedeniyle kapsamlı bakım ve yenileme programı uygulamaya kondu. Bu çalışmalar etap etap ilerleyerek, yenilenen asfalt ve yol düzenlemelerini tamamlayıcı nitelikte yapılıyor.

Baraçlı'nın talimatı ve uygulama:

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Hayri Baraçlı, üstyapı çalışmalarını yerinde incelemiş ve yaya üst geçitlerinde bakım ihtiyacı bulunan bölümlerin yenilenmesi için ilgili birimlere talimat vermişti. Verilen talimat doğrultusunda ekipler, önceliklendirme yaparak üst geçitlerde bakım ve gerekli yenileme faaliyetlerini yürütüyor.

Yürütülen çalışmalarla, güzergahın hem görsel düzeni hem de kullanım güvenliği hedefleniyor. Boyanan korkuluklar ve yenilenen üst geçit yapılarıyla Santral Rampası'nın daha düzenli ve bakımlı bir görünüme kavuşması amaçlanıyor.

İşlerin tamamlanmasıyla birlikte, yoğun araç trafiğinin yaşandığı bölgede yayaların daha güvenli ve konforlu ulaşım sağlaması bekleniyor. Belediye ekipleri, etaplı program sayesinde trafiği aksatmadan ve güvenlik önlemlerini göz önünde bulundurarak çalışmaları sürdürüyor.

KOCAELİ’DE SANTRAL RAMPASI’NDA ÜSTYAPI YENİLEMESİNİN ARDINDAN ÇEVRE DÜZENLEMESİNE GEÇİLDİ. GÜZERGAHTAKİ KORKULUKLAR BOYANIRKEN, YAYA ÜST GEÇİTLERİNDE BAKIM VE YENİLEME ÇALIŞMALARI YÜRÜTÜLÜYOR.