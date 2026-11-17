Ha Long Körfezi'nde incinin sabırlı yolculuğu

Vietnam’ın Ha Long Körfezi, doğal manzaralarının yanı sıra yaklaşık 30 yıldır sürdürülen deniz suyu kültür incisi üretimiyle de öne çıkıyor. Bölgeye Japon uzmanlar tarafından aktarılan 'Mikimoto' tekniği, bugün ABD, Avrupa ve Asya pazarlarına yönelik ihracatın temelini oluşturuyor. Legend Pearl tanıtım görevlisi Giang Huong, bölgenin üretim sürecini, başarı oranlarını ve ziyaretçi ilgisini anlattı.

Mikimoto tekniği ve üretim süreci:

Geleneksel olarak doğal inciler, istiridyenin içine giren kum veya parazit gibi yabancı maddelerin etrafını sedef (nacre) tabakasının sarıp inci oluşturmasıyla ortaya çıkar. Ancak doğal inciler günümüzde çok nadirdir; Giang Huong’a göre doğal incinin bulunma oranı 10 milyonda bir seviyesinde. Bu nedenle Ha Long’da yaygın olarak kullanılan yöntem, istiridyenin içine kasıtlı olarak yerleştirilen küçük bir çekirdek ve donör dokusunun nakliyle yapılıyor. Çekirdek şekli belirlerken, donör dokusu istiridyeyi sedef salgılamaya teşvik eden katalizör görevi görüyor ve inci oluşum sürecini başlatıyor.

Başarı oranları ve türlere göre zaman aralıkları:

İnci oluşumu istiridye türüne bağlı olarak bir yıldan beş yıla kadar değişebiliyor. Akoya türleri genellikle daha kısa yaşam sürelerine sahip olduğundan inci üretimi 1–2 yıl içinde tamamlanırken, Güney Denizi ve siyah istiridyelerde bu süreç 3–5 yıli buluyor. Ha Long Körfezi’nde elde edilen istatistiklere göre üretimdeki başarı oranı şu anda yaklaşık %30 ila %40. Geri kalan %60–70’lik bölümde ise bazı istiridyeler ölürken bazıları hayatta kalsa da inci üretmeyi reddediyor veya oluşturulan çekirdeği dışarı atıyor.

Pazar, fiyat ve çevresel etkiler:

Ha Long’daki inci çiftliklerinden yılda mücevher yapımına uygun olarak 200–300 kilogram arası üretim gerçekleştiriliyor. Bölgedeki üç ana çiftlikte her birinde yaklaşık 20–30 kişi çalışıyor; ayrıca küçük özel devlete ait çiftlikler de bulunuyor. Legend Pearl, üretimin büyük bölümünü Amerika, Avrupa ve Asya’daki ülkelere gönderiyor. Türkiye’ye düzenli ihracat yapılmamakla birlikte, Giang Huong Türk turistlerin bölgeye gelip inci satın aldığını belirtiyor.

İnci fiyatları kaliteye göre geniş bir aralık gösteriyor: parlaklık, renk, şekil, boyut ve yüzeyin kusursuzluğu belirleyici unsurlar arasında. Bir incinin fiyatı takı kalitesine göre tanesi yaklaşık 50 dolar ile 5 bin dolardan fazla arasında değişebiliyor. Üretimin zorluğu ve doğal incinin nadir bulunması, fiyatları yukarı çeken başlıca etkenler olarak öne çıkıyor.

İklim ve kirliliğin üretime etkisi:

Giang Huong, deniz kirliliği ve iklim değişikliğinin üretimi doğrudan zorlaştırdığını vurguluyor. Suyu temiz tutmak ve sıcaklığı sabit kılmak, istiridyelerin sağlıklı kalması ve sedef salgılaması için elzem. Bu şartların korunmasının zorlaşması, doğal inci bulmanın neredeyse imkânsızlaşmasına ve yetiştirilen incinin maliyetinin yükselmesine neden oluyor.

Sonuç olarak Ha Long Körfezi, geleneksel doğallığın nadirliğini modern üretim teknikleriyle dengelemeye çalışıyor; 'Mikimoto' yöntemiyle elde edilen kültür incileri, yüksek emek, uzun bekleme süreleri ve çevresel hassasiyet gerektiriyor, ancak bölgeye ekonomik ve turistik bir değer sağlamaya devam ediyor.

Vietnam'ın Ha Long Körfezi'nde Japon "Mikimoto" tekniğiyle üretilen kültür incileri, küresel pazara ihraç ediliyor. İstiridyelerin sadece yüzde 30 ila 40'ının başarılı sonuç verdiği ve oluşumu 5 yıla kadar uzayan süreçten elde edilen inciler, Türk turistlerin de yoğun ilgisini çekiyor.