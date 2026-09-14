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Haber alamayan torunun ihbarı ekipleri seferber etti, yaşlı kadın kapıyı kendi açtı

Efeler'de torununun endişesi üzerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri eve geldi; kapıyı açmak üzereyken 70 yaşındaki kadın kendi imkanlarıyla kapıyı açtı.

GİRİŞ: 14 Eylül 2026 - 10:10

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Haber alamayan torunun ihbarı ekipleri seferber etti, yaşlı kadın kapıyı kendi açtı

olayın gelişimi:

Efeler ilçesi Mesudiye Mahallesi Çankaya Caddesi'nde sabah saatlerinde meydana gelen olayda, torunu kapıyı çaldıktan sonra içeriden yanıt alamadı. Endişelenen yakın, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirimde bulundu. İhbar üzerine adrese polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

kapı açma çalışması ve beklenmedik sonuç:

Olay yerine kısa sürede ulaşan itfaiye ekipleri, dış kapının kilitli olması nedeniyle levye ile açma çalışmasına başladı. Bu sırada evin emlakçısına ulaşıldı; emlakçı kısa süre içinde gelerek anahtar yardımıyla dış kapıyı açtı. İç kapının açılması için hazırlıklar sürerken, evde bulunan 70 yaşındaki A.A. kapıyı kendisi açtı.

sağlık değerlendirmesi ve son durum:

Yürümekte güçlük çektiği ve rahatsızlığı bulunduğu öğrenilen A.A.'nın sağlık ekiplerince gerekli kontrolleri yapıldı. Kontrollerde acil müdahale gerektiren bir durum tespit edilmedi. Çalışmaların tamamlanmasının ardından ekipler görevlerine döndü ve olay güvenli şekilde sonlandırıldı.

AYDIN’IN EFELER İLÇESİNDE NİNESİNDEN HABER ALAMAYAN TORUNUNUN İHBARI ÜZERİNE EVE GELEN EKİPLER...

AYDIN’IN EFELER İLÇESİNDE NİNESİNDEN HABER ALAMAYAN TORUNUNUN İHBARI ÜZERİNE EVE GELEN EKİPLER, KAPIYI AÇMAK ÜZEREYKEN YAŞLI KADININ KAPIYI AÇMASIYLA RAHATLADI.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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