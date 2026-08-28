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Haberleşmeyle süvarinin izinde: TRAC Afyonkarahisar şubesi görevde

TRAC Afyonkarahisar Şubesi, 29 Ağustos 2026 Cumartesi düzenlenecek Süvarinin İzinden Motosikletle Saygı Sürüşü'nde Kocatepe ve Ahır Dağı'nda iki mobil istasyonla haberleşme desteği verecek.

GİRİŞ: 28 Ağustos 2026 - 14:33

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EDİTÖR: Serkan Varol

Haberleşmeyle süvarinin izinde: TRAC Afyonkarahisar şubesi görevde

TRAC Afyonkarahisar şubesinden iletişim desteği

Türkiye Radyo Amatörleri Cemiyeti (TRAC) Afyonkarahisar Şubesi, 29 Ağustos 2026 Cumartesi günü gerçekleştirilecek "Süvarinin İzinden Motosikletle Saygı Sürüşü" etkinliğinde haberleşme desteği sağlayacak. Etkinlik, 5. Süvari Kolordusunun Büyük Taarruz sırasında izlediği güzergahtaki anıları motosikletlerle yeniden canlandırmayı amaçlıyor.

Mobil istasyon yerleri ve yükseklikler:

Şube, etkinlik boyunca iki ayrı noktada mobil istasyon kuracak. Bu noktalardan ilki Kocatepe Anıt Alanı, ikincisi ise Ahır Dağı Yörükmezarı Mevkii olarak belirlendi. Açıklamada, bu alanların yüksek rakımlı olduğu; Kocatepe Anıt Alanı'nın 1.855 metre, Ahır Dağı Yörükmezarı Mevkii'nin ise 1.750 metre rakımda bulunduğu vurgulandı.

Hazırlık ve teknik planlama:

TRAC Afyonkarahisar Şubesi ekipleri, süvari ekibiyle etkinlik öncesinde bir araya gelerek haberleşme frekansları, görev noktaları ve uygulama planı üzerine teknik görüşmeler yaptı. Yapılan değerlendirmeler sonucunda mobil istasyonların konumlandırılması ve görev dağılımı tamamlanarak son hazırlıklar yapıldı.

Etkinlik güzergâhı Kocatepe'den başlayıp Ahır Dağı'nı aşacak ve sürüş Sinanpaşa Ovası'nda sona erecek şekilde planlandı. Organizasyonda görev alacak ekipler, sürecin güvenli ve sürekli iletişimle yürütülmesi için mobil istasyonlardan haberleşme ihtiyacını karşılayacak.

TRAC Afyonkarahisar Şubesi açıklamasında, "Geçmişten geleceğe uzanan bu anlamlı yolculukta, haberleşmenin gücüyle biz de görev başındayız" ifadelerine yer verildi.

TÜRKİYE RADYO AMATÖRLERİ CEMİYETİ (TRAC) AFYONKARAHİSAR ŞUBESİ, 29 AĞUSTOS 2026 CUMARTESİ GÜNÜ...

TÜRKİYE RADYO AMATÖRLERİ CEMİYETİ (TRAC) AFYONKARAHİSAR ŞUBESİ, 29 AĞUSTOS 2026 CUMARTESİ GÜNÜ GERÇEKLEŞTİRİLECEK SÜVARİNİN İZİNDEN MOTOSİKLETLE SAYGI SÜRÜŞÜ" ETKİNLİĞİNDE HABERLEŞME DESTEĞİ SAĞLAYACAK.

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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