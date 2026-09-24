Hacıakif adası: Beyşehir Gölü'nde mavinin ve yeşilin buluştuğu keşif rotası

Beyşehir Gölü'ndeki 33 adadan biri olan Hacıakif Adası, doğası, topografyası ve sakin dokusuyla ziyaretçilerin dikkatini çekiyor. Yaklaşık 2 bin 650 dekarlık alana yayılan ada, adını Beyşehir kent merkezindeki bir mahalleye adını veren Hacıakif Efendi'den alıyor. Geçmişte tarım için kullanılan alanlar bugün daha çok ziyaret ve hayvan otlatma amacıyla değerlendiriliyor ve adanın milli park statüsünde olması, koruma-altındaki doğal değerleri öne çıkarıyor.

Ziyaret rotası ve ulaşım:

Adaya ulaşım ilçe merkezinden tekneyle yaklaşık 2 saat sürerken, en yakın kıyı yerleşimleri arasında sayılan Yeşildağ Mahallesi'nden tekneyle ortalama 10 dakikalık kısa bir yolculukla varılabiliyor. Geziler genellikle Yeşildağ İskele Tabiat Parkı'ndan kalkan balıkçı tekneleriyle düzenleniyor; göl üzerindeki yolculuk, bölgenin huzurlu su manzarasını ve esintisini deneyimlemek için tercih ediliyor.

Mağara ve zirve yürüyüşleri:

Beyşehir Trekking ve Doğa Yürüyüşleri Topluluğu gibi grupların rotasına giren Hacıakif Adası, doğal yürüyüş parkurları, sarkıt ve dikitleriyle dikkat çeken Hacıakif Mağarası ve ada içindeki yüksek noktalara açılan patikalarla öne çıkıyor. Katılımcılar adaya ayak bastıktan sonra mağarayı keşfediyor, ardından iki ayrı tepeye tırmanarak çevreleyen dağlar, göl yüzeyi ve diğer adaların oluşturduğu panoramayı izliyor; zirveden görülen manzara etkinlik katılımcılarına unutulmaz anlar sunuyor.

Dernek görüşleri ve turizm potansiyeli:

Beyşehir Kültür ve Turizm Derneği Başkanı Mustafa Büyükkafalı etkinlik sonrası adada doğayla iç içe özel bir gün geçirdiklerini belirtti. Büyükkafalı, tekne yolculuğunun huzur verici ritmi ve adadaki keşif imkânlarının katılımcılarda kalıcı anılar bıraktığını vurguladı. Adanın doğal yapısı, mağarası, yürüyüş parkurları ve göl manzarası göz önünde bulundurulduğunda, Hacıakif Adası’nın Beyşehir Gölü'nde doğa turizmi açısından değerlendirilebilecek önemli rotalardan biri olduğu ifade ediliyor; yerel aktörler adanın tam kapasiteyle turizme kazandırılmasını hedefliyor.

TÜRKİYE’NİN EN BÜYÜK TATLI SU GÖLÜ OLAN BEYŞEHİR GÖLÜ’NDE YER ALAN 33 ADADAN BİRİ OLAN HACIAKİF ADASI, DOĞAL GÜZELLİKLERİ VE KENDİNE ÖZGÜ DOKUSUYLA ZİYARETÇİLERİN İLGİSİNİ ÇEKİYOR.