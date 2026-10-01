Hacıaliobası’nda yeşil dokuya kapsamlı bakım

Aydın Büyükşehir Belediyesi ekipleri, İncirliova ilçesi Hacıaliobası Mahallesi'nde yürüttükleri çalışmalarla mahalle sakinlerinin kullanımına sunulan park ve yeşil alanlarda bakım, temizlik ve peyzaj düzenlemeleri gerçekleştirdi. Ekiplerin çalışmaları; çöp ve atık temizliği, zemin düzenlemeleri ile görsel düzenlemeleri kapsıyor.

Çalışmaların içeriği:

Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı ekipleri, alandaki ağaç ve bitkilerin mevsimsel bakımlarını ve budamalarını titizlikle yaptı; peyzaj düzenlemeleri ile birlikte alanlarda estetik ve işlevsel iyileştirmeler sağlandı. Yapılan müdahalelerle hem mevcut bitki dokusunun korunması hem de mahalle halkının daha konforlu kullanımı hedeflendi.

Mahalle muhtarından teşekkür açıklaması:

Hacıaliobası Mahallesi Muhtarı Hüseyin Kayır, çalışmalardan duydukları memnuniyeti dile getirerek, belediye yönetimine teşekkür etti. Kayır, “Aydın Büyükşehir Belediyesi ekiplerimiz gerçekleştirdiğimiz talep sonrası mahallemizde ivedilikle çalışmalara başladı; çok güzel oldu. Bütün taleplerimize çok hızlı yanıt buluyoruz, 365 gün 24 saat boyunca gerek Özlem Başkanımıza gerekse de bürokratlarımıza ulaşabiliyoruz, anında da geri dönüş sağlanıyor. Özlem Başkan varsa Buharkent’ten Didim’e her mahalleye, her sokağa hizmet ulaşıyor; çok teşekkür ederiz, sağolsun” ifadelerini kullandı.

Belediye yetkilileri, kent genelinde sürdürülen bu tür bakım ve yenileme çalışmalarıyla Aydın’ın yeşil dokusunun korunup güçlendirilmeye devam edeceğini belirtiyor. Mahallelerde düzenli yapılan müdahalelerin, kent yaşam kalitesine ve çevre sağlığına olumlu katkı sağlaması hedefleniyor.

AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ EKİPLERİ, İNCİRLİOVA’NIN HACIALİOBASI MAHALLESİ’NDE YEŞİL ALANLARDA BAKIM, TEMİZLİK VE PEYZAJ ÇALIŞMASI GERÇEKLEŞTİRİRKEN, MAHALLE MUHTARI HÜSEYİN KAYIR, ÇALIŞMALAR NEDENİYLE BAŞKAN ÖZLEM ÇERÇİOĞLU’NA TEŞEKKÜR ETTİ.