Hacıbektaşoğlu son veda turunda Çaycuma'ya uğradı

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Çanakkale Valiliğine atanan Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, Zonguldak'taki görev sürecinin sona ermesi nedeniyle sürdürdüğü veda ziyaretleri kapsamında 27 Kasım Cuma günü Çaycuma'ya geldi. Program, Çaycuma Hükümet Konağı önünde düzenlendi ve kent protokolünün katılımıyla gerçekleştirildi.

Veda programının ayrıntıları:

Program saat 16.30'da başladı. Toplantıya siyasi partilerin ilçe başkanları, Çaycuma İlçe Emniyet Müdürü, İlçe Jandarma Komutanlığı mensupları ve ilçe protokolü katıldı. Vali Hacıbektaşoğlu, burada ilçe yöneticileriyle bir araya gelerek vedalaştı ve ardından ilçeden ayrıldı.

Zonguldak'taki diğer ziyaretler:

Hacıbektaşoğlu'nun veda programı sadece Çaycuma ile sınırlı kalmadı; daha önce Devrek ve Gökçebey ilçelerinde de kaymakamlar, belediye başkanları ve iş insanlarıyla buluştu. Kentte görev yapan basın mensuplarıyla görüşmeler yaptı ve ayrıca şehit yakınları, gaziler ve aileleri için düzenlenen veda programına katıldı.

Resmi atama sonrası gerçekleştirilen bu ziyaretler, Vali Hacıbektaşoğlu'nun görev süresi boyunca kurduğu ilişkileri ve yerel protokolle vedalaşma sürecini belgeliyor. Çaycuma programının tamamlanmasının ardından Vali Hacıbektaşoğlu görev yaptığı kentten ayrıldı.

CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMESİ İLE ÇANAKKALE VALİLİĞİNE ATANAN ZONGULDAK VALİSİ OSMAN HACIBEKTAŞOĞLU, KENT GENELİNDE SÜRDÜRDÜĞÜ VEDA ZİYARETLERİ KAPSAMINDA ÇAYCUMA’DA İLÇE PROTOKOLÜYLE BİR ARAYA GELDİ.