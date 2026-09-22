Hacılar Erciyesspor genç kaleci Yahya Berat Alemdar'ı kadrosuna kattı

Hacılar Erciyesspor transfer duyurusu

Kayseri Süper Amatör Küme ekiplerinden Hacılar Erciyesspor, dış transferde son olarak Kayserispor’da forma giyen 20 yaşındaki kaleci Yahya Berat Alemdar ile anlaştı.

genç kalecinin altyapı geçmişi:

Yahya Berat Alemdar, futbola 2018 yılında Kayserispor’da başladı ve uzun yıllar sarı kırmızılı ekibin altyapısında yetişti. 2006 doğumlu olan genç kaleci, kulübün duyurusuna göre 2026-2027 sezonunda Hacılar Erciyesspor A takımında görev alacak.

kulüp açıklaması ve aile bağı:

Kulüpten yapılan açıklamada: "Ailemize hoş geldin Yahya Berat Alemdar. 2006 doğumlu Yahya Berat Alemdar, uzun yıllar Kayserispor alt yapısında yetişerek kalecilik eğitimini alan, yetenekleri ve gelişimiyle dikkat çeken genç kalecilerimizden. Bu sezon Hacılar Erciyes Spor A Takımımız için mücadele edecek olan Yahya Berat’a başarılarla dolu bir sezon diliyoruz" ifadeleri yer aldı.

Ayrıca, Yahya Berat Alemdar’ın Beşiktaş forması giyen Doğan Alemdar’ın kardeşi olduğu bilgisi paylaşıldı.

KAYSERİ SÜPER AMATÖR KÜME EKİPLERİNDEN HACILAR ERCİYESSPOR, KALECİ YAHYA BERAT ALEMDAR İLE ANLAŞTI.