Hacımüftüoğlu TEKNOFEST Güneydoğu'da vizyon projelerini ve gençlerle buluşmasını öne çıkardı

Hacımüftüoğlu'nun festival günü

Türkiye’nin teknoloji ve inovasyon buluşması TEKNOFEST Güneydoğu'ya ev sahipliği yaparken, Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu festivalin dördüncü gününde yoğun bir program yürüttü. Şanlıurfa GAP Havalimanı'nda gerçekleşen organizasyonda Rektör Hacımüftüoğlu, üniversitenin stantlarında yüksek katılımlı temaslar gerçekleştirdi ve öğrencilerin elde ettiği başarıları öne çıkardı.

Günün açılışında üniversite standında YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar ile bir araya gelen Hacımüftüoğlu, genç araştırmacıların ve öğrencilerin çalışmalarına dikkat çekti. Ardından Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen ile yapılan görüşmede, üniversitenin bilim, teknoloji ve yenilikçilik çalışmalarına verilen desteğin önemi vurgulandı.

TÜBİTAK görüşmesi ve stratejik projeler:

Günün önemli temaslarından birini TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Orhan Aydın ile yapılan görüşme oluşturdu. Bu görüşmede, özellikle İlaç Hammadde Merkezi başta olmak üzere Atatürk Üniversitesi'nin stratejik vizyon projelerindeki son gelişmeler masaya yatırıldı ve kurumlar arası iş birliklerinin güçlendirilmesi üzerinde duruldu.

Selçuk Bayraktar ile 'Tam Bağımsız Türkiye' sohbeti:

Festivalin en dikkat çeken anlarından biri, Türkiye'nin teknoloji yolculuğunun önde gelen isimlerinden Selçuk Bayraktar ile yapılan buluşmaydı. Sohbette gençlerin hedefleri, ülkenin teknoloji vizyonu ve Atatürk Üniversitesi'nin ilaç hammadde alanındaki öncü projeleri konuşuldu. Hacımüftüoğlu, Bayraktar'ı Erzurum'a davet ederek iş birliği çağrısında bulundu ve organizasyona destek veren Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar ile tüm paydaşlara teşekkür etti.

Geleceğe yatırım: Topraktan teknolojiye deneyimleri

Festivalde Bilim Erzurum tarafından hayata geçirilen "Topraktan Teknolojiye Deneyim Atölyeleri", Tarım Teknolojileri Kümelenmesi (TÜME) alanında yoğun ilgi gördü. Rektör Hacımüftüoğlu, Erzurum Büyükşehir Belediyesi tarafından kurgulanan bu özel alanı ziyaret ederek çocukların toprağı, üretimi ve tarım teknolojilerini bilimle harmanlayarak öğrenmelerinin önemine dikkat çekti.

Atölyeler, gençlerin tarım teknolojilerine erken yaşta dokunmasını sağlayarak hem merak uyandırmayı hem de geleceğin bilim insanları ve girişimcilerinin yetişmesine katkı sağlamayı hedefliyor.

Kapanış değerlendirmesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleriyle gerçekleştirilen programın ardından sahnede paydaş olarak yer alan Rektör Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu, üniversite standı ile TÜME ve Patent Sergi Alanı'ndaki projeleri değerlendirerek festivalin verimli geçtiğini belirtti. Günün sonunda, vakıf okullarından gelen 70 öğrenci ile dereceye giren akademisyenler ve öğrencilerle bir araya gelerek organizasyonu tamamladı.

Atatürk Üniversitesi, "Tam Bağımsız Türkiye" ideali çerçevesinde bilimin ve teknolojinin ışığında mühendis, girişimci ve bilim insanı yetiştirme hedefini sürdürürken, TEKNOFEST'teki güçlü duruşuyla adından söz ettirmeye devam ediyor.

TÜRKİYE’NİN TEKNOLOJİ VE İNOVASYON EKOSİSTEMİNİN EN BÜYÜK BULUŞMA NOKTASI OLAN TEKNOFEST, HEYECAN DOLU ANLARA SAHNE OLURKEN; ETKİNLİĞE KATILAN ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRÜ PROF. DR. AHMET HACIMÜFTÜOĞLU, FESTİVALİN DÖRDÜNCÜ GÜNÜNDE GERÇEKLEŞTİRDİĞİ ÜST DÜZEY ZİYARETLER, VİZYON PROJELER VE GENÇLERLE KURDUĞU GÜÇLÜ BAĞLARLA VERİMLİ BİR ETKİNLİK GÜNÜ GEÇİRDİ.