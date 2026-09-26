Hacınuhlu yayla yolunda traktör kazası: bir kişi hayatını kaybetti, iki ağır yaralı

kazanın ayrıntıları:

Mersin'in Mut ilçesi Hacınuhlu Mahallesi Söğütözü Yayla yolunda, sıra tekne mevkii yakınında iki traktörün çarpışması sonucu ağır bir kaza meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.Ç. yönetimindeki 33 AGJ 074 plakalı traktör, aynı istikamete seyir halinde olan ve İbrahim Tepe (39) idaresindeki 33 UK 706 plakalı traktöre arkadan çarptı. Çarpışmanın etkisiyle her iki traktör de devrildi.

Kazada, İbrahim Tepe olay yerinde yaşamını yitirdi. Diğer traktörün sürücüsü ile eşi Ş.Ç. ise ağır yaralı olarak kaydedildi.

müdahale ve sağlık kuruluşuna sevk:

Kaza ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, ambulans ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı iki kişi, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Mut Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Olay yerindeki incelemelerin tamamlanmasının ardından hayatını kaybeden sürücünün cenazesi hastane morguna konuldu.

soruşturma ve takip:

Kaza ile ilgili olarak jandarma ekipleri tarafından başlatılan soruşturma devam ediyor. Yetkililer, kazanın nedenine ilişkin araştırmanın sürdüğünü ve incelemelerin tamamlanmasının ardından resmi açıklama yapılacağını bildirdi.

MUT İLÇESİNDE SEYİR HALİNDEKİ TRAKTÖRE AYNI YÖNDE SEYİR HALİNDE OLAN TRAKTÖRE ARKADAN ÇARPTI. ÇARPIŞMANIN ETKİSİYLE İKİ TRAKTÖRDE ŞARAMPOLE YUVARLANDI. KAZADA 1 KİŞİ OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBEDERKEN 2 KİŞİ AĞIR YARALANDI.