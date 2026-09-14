Hacıyusuflar’da içme suyu hattında sona yaklaşıldı

Hacıyusuflar’da altyapı yenileme çalışmaları son aşamada

Malatya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, Battalgazi ve Yeşilyurt ilçelerindeki kapsamlı altyapı yenileme programı kapsamında Hacıyusuflar Mahallesi'ndeki içme suyu hattı çalışmalarını tamamlamaya yaklaştı. Proje, mevcut şebekenin ömrünü uzatmayı ve mahalle sakinlerine daha güvenilir bir su temini sağlamayı hedefliyor.

yapılan işler ve teknik boyut:

MASKİ yetkilileri, saha çalışmalarında toplam 4 bin 335 metre uzunluğunda yeni içme suyu hattı inşa edildiğini açıkladı. Proje kapsamında mahalleye ayrıca 100 metreküp kapasiteli bir içme suyu deposu kazandırılması planlanıyor ve mahallede altyapıyı güçlendirecek diğer imalatlar da sürüyor.

Yetkililer, projede ayrıca 3 adet basınç kırıcı vana, 4 adet yangın hidrantı, 80 adet abone bağlantısı ve 9 adet hat kesme vanası imalatlarının gerçekleştirildiğini; bu imalatların büyük bölümünün tamamlandığını ve kalan işlerin kısa sürede bitirileceğini belirtti.

vatandaş memnuniyeti ve yöneticilerin açıklamaları:

Hacı Yusuflar Mahalle Muhtarı Nevzat Alan, yapılan çalışmalardan memnuniyetini dile getirerek mahallelerinde daha önce şebeke olduğunu, ancak arızalar nedeniyle yenileme talebinde bulunduklarını söyledi. Muhtar Alan, 'Özel İdare döneminde bizim köyümüze içme suyu geldi. Köyümüze ve mezralarımıza şebeke çekildi, hatlar tamamlandı. Suyumuz yaklaşık on beş-on altı yıldır akıyor. Şu anda hatlarımızda arızalar meydana geldi. Bunun üzerine MASKİ Genel Müdürlüğümüze başvuruda bulunduk. Hatlarımızın yenilenmesi ve su depomuzun daha büyük bir depo ile değiştirilmesi yönündeki taleplerimizi Sayın Başkanımız ve ekibi kabul etti. Şu anda Taşolar Mezramızda 100 tonluk içme suyu depomuz yapıldı. İçme suyu hatlarımız da yenileniyor. İnşallah bundan sonra da çalışmalarımız devam edecek. Belediye Başkanımız Sayın Sami Er’e ve ekiplerine çok teşekkür ediyorum.' ifadelerini kullandı.

MASKİ Genel Müdürü Sinan Çeçen ise projenin amaçlarını ve beklentilerini şöyle özetledi: 'MASKİ Genel Müdürlüğümüz bünyesinde gerçekleştirdiğimiz çalışmalar kapsamında Hacıyusuflar Mahallesi’nin içme suyu altyapısını modernize ediyoruz. Saha çalışmalarımızda toplam 4 bin 335 metre uzunluğunda içme suyu hattı inşa ediyoruz. Böylelikle mahallemizin uzun yıllar hizmet verecek daha güçlü ve modern bir içme suyu şebekesine kavuşmasını sağlıyoruz.' Çeçen, ayrıca mahalleye 100 metreküp kapasiteli depo ve diğer ekipmanların kazandırıldığını, projenin maliyetinin yaklaşık 12 milyon TL olduğunu belirtti.

Çeçen, 'MASKİ olarak hemşehrilerimizin yaşam kalitesini artıracak altyapı yatırımlarına büyük önem veriyoruz. Hacıyusuflar Mahallesi’nde gerçekleştirdiğimiz bu çalışma ile mevcut içme suyu sorunlarını kalıcı şekilde çözmeyi ve vatandaşlarımıza daha sağlıklı, güvenilir ve sürdürülebilir bir içme suyu hizmeti sunmayı hedefliyoruz. Kalan çalışmalarımızı da en kısa sürede tamamlayarak projemizi vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız.' diyerek projeyi tamamlayacaklarını taahhüt etti.

Projeyle birlikte Hacıyusuflar Mahallesi'nin uzun vadede daha düzenli ve kesintisiz bir içme suyu hizmetine kavuşması, yangın güvenliği ve abone altyapısının güçlendirilmesi hedefleniyor.

İÇMESUYU HATTINDA SONA YAKLAŞTI