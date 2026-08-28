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Hadrianopolis'te arkeo-terapi çalıştayı kültürel mirası sanat yoluyla ele aldı

Karabük Üniversitesi ve Granada Üniversitesi iş birliğiyle Hadrianopolis'te düzenlenen Arkeo-Terapi çalıştayında kültürel miras, sanat terapisi ve ortak bellek ele alındı.

GİRİŞ: 28 Ağustos 2026 - 18:46

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EDİTÖR: Ayşe Şen

Hadrianopolis'te arkeo-terapi çalıştayı kültürel mirası sanat yoluyla ele aldı

Hadrianopolis antik kentinde disiplinlerarası bir buluşma:

Karabük Üniversitesi (KBÜ) ile Granada Üniversitesi iş birliğiyle düzenlenen "Arkeo-Terapi: Yaşayan Kültürel Miras, Çokkültürlülük ve Ortak Belleğin Sanat Yoluyla Aktarımı-II. Uluslararası Sanat Terapisi Çalıştayı ve Sempozyumu" Eskipazar Hadrianopolis Antik Kenti'nde gerçekleştirildi. Etkinlikte kültürel miras, arkeoloji, sanat terapisi, ortak bellek ve kültürel aktarım başlıkları uluslararası katılımcıların katkısıyla tartışıldı.

katılımcılar ve program:

Programa; Karabük Valisi Oktay Çağatay, Vali Yardımcısı Kerem Süleyman Yüksel, Eskipazar Kaymakamı Kübra Ustaoğlu, Eskipazar Belediye Başkanı Serkan Civa, KBÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Elif Çepni, İl Kültür ve Turizm Müdürü İbrahim Şahin, Hadrianopolis Antik Kenti Kazı Başkanı Prof. Dr. Ersin Çelikbaş ve KBÜ Güzel Sanatlar Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Eda Öz Çelikbaş ile yerli ve yabancı akademisyenler ve öğrenciler katıldı. Program kapsamındaki sunumlar ve atölye çalışmaları, mirasın hem bilimsel hem de sanatsal yöntemlerle yorumlanmasına odaklandı.

sergi açılışı ve iletilen mesajlar:

Çalıştay kapsamında İspanya Granada Üniversitesi'nden Prof. Silvia Susanna Segarra Lagunes tarafından hazırlanan "Çizim ve Arkeoloji: Kültürel Miras Çalışmalarında Uygulamalar" başlıklı kişisel sergi açıldı. Sergi, Hadrianopolis'in somut ve soyut mirasının sanat yoluyla yeniden okunmasına örnek oluşturdu.

Vali Oktay Çağatay etkinliğin önemine dikkat çekerek kültürel mirasın farklı disiplinlerin buluşmasıyla gelecek kuşaklara aktarılmasının kıymetini vurguladı: Kültürel mirasımızın bilim, sanat ve farklı disiplinlerin buluşmasıyla gelecek nesillere aktarılmasını son derece kıymetli buluyoruz. Hadrianopolis’in böylesine anlamlı bir uluslararası çalışmaya ev sahipliği yapmasından memnuniyet duyuyoruz.

Vali Çağatay sergiyi inceleyip Prof. Dr. Ersin Çelikbaş, Prof. Dr. Eda Öz Çelikbaş ve Prof. Dr. Silvia Susanna Segarra Lagunes ile eserler ve çalışmalar hakkında bilgi aldı; etkinlik, bölgenin kültürel mirasının korunması ve aktarımı yönünde çok disiplinli diyalogların güçlendiği bir platform sundu.

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (KBÜ) VE GRANADA ÜNİVERSİTESİ TARAFINDAN &quot;ARKEO-TERAPİ: YAŞAYAN KÜLTÜREL...

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (KBÜ) VE GRANADA ÜNİVERSİTESİ TARAFINDAN "ARKEO-TERAPİ: YAŞAYAN KÜLTÜREL MİRAS, ÇOKKÜLTÜRLÜLÜK VE ORTAK BELLEĞİN SANAT YOLUYLA AKTARIMI-II. ULUSLARARASI SANAT TERAPİSİ ÇALIŞTAYI VE SEMPOZYUMU" DÜZENLENDİ.

Ayşe Şen

Ayşe Şen

 Eğitim Editörü

ÖSYM ve MEB sınav duyuruları, tercih rehberleri ve akademi dünyasındaki gelişmeleri güncel olarak sunan eğitim editörü.

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