Hafıza değil, bütüncül destek: Nilüfer'de Alzheimer gündemi

Nilüfer Belediyesi semineriyle Alzheimer'a kapsamlı bakış

Nilüfer Belediyesi, 21 Eylül Dünya Alzheimer Günü kapsamında Nazım Hikmet Kültürevi'nde düzenlediği seminerle hastalığın tıbbi sürecini, psikolojik etkilerini ve günlük bakım uygulamalarını uzmanlarla ele aldı. Programa Nilüfer Belediye Başkan Yardımcısı Bukle Erman, hekimler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Hastalığın biyolojik seyri ve erken tanı:

Türkiye Alzheimer Derneği Bursa Şubesi Başkanı Prof. Dr. Mustafa Bakar seminerde demansın bir şemsiye kavram olduğunu, Alzheimer'ın ise bu grup içinde yüzde 55-60