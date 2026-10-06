Hafızlarla birlikte yeni nesle rehber olacak 49 öğrenci icazet belgesi aldı

icazet töreni ve katılım:

Batman İlim Yatılı Erkek Kur’an Kursu’nda Kur’an-ı Kerim ve dini ilimleri tamamlayan öğrenciler için düzenlenen icazet merasimi, yaklaşık 4 bin kişinin katılımıyla gerçekleştirildi. Törene bölge illerden gelen kanaat önderleri, alimler, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşu yetkilileri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Eğitimlerini tamamlayan 22’si hafız olmak üzere toplam 49 öğrenciye icazet belgeleri verildi.

konuşmalarda ilmin önemi öne çıktı:

Program Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başladı ve günün anlamına dair konuşmalar yapıldı. İl Müftüsü Ahmet Durmuş, öğrencilerin aldıkları dini eğitimin bireysel gelişimlerinin ötesinde toplumun manevi yapısının korunması açısından da taşıdığı öneme vurgu yaptı. Durmuş, Kur’an-ı Kerim ve dini ilimlerin gençlerin gelecek kararlarını şekillendirmede etkili olduğunu belirterek, mezunların gelecek nesillerin inşasında önemli sorumluluklar üstleneceğini ifade etti.

ailelerin rolü ve merasimin sonu:

Mardin Artuklu Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Cüneyt Gökçe ise çocukların eğitiminde ailelerin sorumluluğuna dikkat çekti; ailelerin yalnızca maddi gereksinimleri karşılamakla kalmayıp, çocukların manevi gelişimlerine ve çağdaş eğitimlerinin yanında ilim öğrenimine de önem vermeleri gerektiğini kaydetti. Medrese müderrislerinden Molla Maşuk Konak ile mezun öğrencilerin konuşmaları da törende yer aldı. Konuşmaların ardından icazet belgeleri takdim edildi ve merasim okunan dualarla sona erdi.

YAPILAN KONUŞMALARIN ARDINDAN EĞİTİMLERİNİ TAMAMLAYAN ÖĞRENCİLERE İCAZET BELGELERİ VERİLDİ.