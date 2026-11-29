Aydın'da iki ayrı hafızlık kursu inşaatı sürüyor

Aydın'da çocuklar ve gençlere yönelik eğitim ve barınma imkanı sunacak iki ayrı Kur'an kursunun inşaat çalışmaları devam ediyor. Vali Dr. Osman Varol, Tepecik ve Girne mahallelerindeki projeleri yerinde inceleyerek yetkililerden bilgi aldı. Denetimler sırasında projelerin fiziksel ilerleyişi ile tesis bünyesinde planlanan eğitim, barınma ve sosyal alanlar değerlendirildi.

Tepecik projesinde planlanan alanlar:

Tepecik'te yapımı süren 4-6 yaş Kur'an kursu ile Kız Yatılı Hafızlık Kur'an Kursu inşaatlarında, küçük yaş gruplarına yönelik eğitim alanları ve kız öğrencilere ayrılmış yatılı bölüm üzerinde duruldu. Vali Varol, yetkililerden projenin son durumu ve eğitim programlarıyla entegre olacak sosyal mekanların şekli hakkında bilgi aldı.

Girne'deki erkek yatılı kursunun durumu:

Efeler ilçesi Girne Mahallesi'nde devam eden Aydın Erkek Yatılı Hafızlık Kur'an Kursu inşaatında ise sınıflar, barınma birimleri ve tesisin fiziki altyapısı incelendi. İl Müftüsü Seyfullah Çakır tarafından yürütülen çalışmaların ayrıntıları Vali Varol'a aktarıldı ve inşaat süreci değerlendirildi.

Tamamlandığında projelerin, bölgedeki hafızlık ve erken yaş Kur'an eğitimi ihtiyaçlarına katkı sağlaması bekleniyor; eğitim faaliyetleri ile öğrencilerin barınma ihtiyaçlarına yönelik alanlar bir arada planlanıyor. Yapılan incelemeler, yerel yönetim ve dini eğitim kurullarının projeleri yakından takip ettiğini gösterdi.

AYDIN'DA ÇOCUKLAR VE GENÇLERE YÖNELİK EĞİTİM VE BARINMA İMKÂNI SUNACAK İKİ AYRI KUR'AN KURSUNUN İNŞAAT ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR. AYDIN VALİSİ DR. OSMAN VAROL, TEPECİK VE GİRNE MAHALLELERİNDEKİ PROJELERİN YAPIM ÇALIŞMALARINI YERİNDE İNCELEYEREK YETKİLİLERDEN BİLGİ ALDI.