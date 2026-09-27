Hafızlık öğrencileri Burhaniye Gençlik Merkezi'nde sanatsal bir gün geçirdi

Etkinlik amacı ve katılımcılar:

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yürütülen hafızlık kursu öğrencileri, Burhaniye ilçesinde Gençlik ve Spor Müdürlüğü bünyesindeki Gençlik Merkezi'nde bir araya geldi. Etkinlik, gençlerin sosyal ve sanatsal gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla düzenlendi.

Atölye ve faaliyetler:

Program kapsamında katılımcılar çeşitli sanatsal çalışmalara katılarak hem becerilerini geliştirme hem de ders dışı sosyalleşme imkanı buldu. Gençlik Merkezi'nin imkanları kullanılarak düzenlenen atölye çalışmaları, öğrenciler tarafından ilgiyle karşılandı ve gün verimli geçti.

Koordinasyon ve değerlendirme:

Gençlik Koordinatörü Hasan Sezen öncülüğünde gerçekleştirilen etkinlik sonrası Sezen, gençlerin farklı alanlarda kendilerini geliştirmelerine imkân sağlayan bu tür faaliyetlerin önümüzdeki dönemde de devam etmesinin hedeflendiğini belirtti. Organizasyon yetkilileri, hafızlık eğitimini alan öğrencilerin akademik programlarını sosyal etkinliklerle dengelemelerinin önemine dikkat çekti.

HAFIZLIK ÖĞRENCİLERİ