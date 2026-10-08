Hafızlık öğrencilerinden çini ve resimle kültürel mirasa dokunuş

sergi açıldı:

Diyanet İşleri Başkanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı tarafından desteklenen "Geçmişten Bir-İz" projesi kapsamında, Merkez Davut-Ayşe Okyar Hafızlık Kız Kur’an Kursu öğrencilerinin hazırladığı çini ve resim sergisi düzenlenen törenle açıldı. Proje, genç kuşaklara geleneksel Türk-İslam sanatlarını tanıtmayı ve kültürel mirasın yaşatılmasını hedefliyor.

serginin amacı ve hazırlık süreci:

Projede, öğrencilerin el emeği ile ortaya çıkan eserler sergilendi. Çalışmalar, geleneksel tekniklerin öğrenilmesi ve kadim sanatların gelecek nesillere aktarılması amacına hizmet etti. Koordinatörler Safure Okatan ve Semra Tezcan rehberliğinde yürütülen hazırlık sürecinde öğrencilerin titiz çalışmaları ve estetik yaklaşımları dikkat çekti; eserler davetlilerden tam not aldı.

açılış töreni ve etkinlik akışı:

Açılış törenine Vali Yardımcısı Celil Ateşoğlu, İl Müftüsü Lütfü İmamoğlu, Başkanlık Vaizi Dr. Nimet Keseli Ustabaşı, Proje Kontrolörü Eğitim Uzmanı Fatih Bülbül, müftü yardımcıları, protokol üyeleri ile projede emeği geçen öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı. Konuşmalarda hafızlık eğitiminin yanı sıra geleneksel sanatlarla da hemhal olmanın önemi vurgulandı; konuşmacılar öğrencileri ve öğreticileri tebrik etti. Konuşmaların ardından kurdele kesilerek açılışı yapılan sergide protokol üyeleri ve davetliler eserleri yakından inceleyip öğrencilerden bilgi aldı.

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI TARAFINDAN DESTEKLENEN "GEÇMİŞTEN BİR-İZ" PROJESİ KAPSAMINDA, MERKEZ DAVUT-AYŞE OKYAR HAFIZLIK KIZ KUR’AN KURSU ÖĞRENCİLERİNİN HAZIRLADIĞI "ÇİNİ VE RESİM" SERGİSİ DÜZENLENEN TÖRENLE AÇILDI.