Hafriyat kamyonunun kör noktasında kalan bisikletli çocuk kazayı hafif yaralarla atlattı

Antakya'da hafriyat kamyonunun kör noktasında kaza atlattı

Hatay'ın Antakya ilçesi Akasya Mahallesi Şükrü Balcı Caddesi'nde, hafriyat kamyonunun kör noktasında kalan bir bisikletli çocuk, kamyonun çarpması sonucu saniyelerle daha ağır bir kazadan kurtuldu. Olay anı çevredeki güvenlik kameralarına yansıdı; görüntülerde bisikletin zarar gördüğü ve çocuğun kamyonun altında kalmaktan kıl payı kurtulduğu görülüyor.

kazanın gelişimi:

Olay sırasında yol üzerinde trafik sıkışıklığı olduğu ve bazı araçların yol kenarına park ettiği belirtildi. Karşı şeritten gelen araçlar nedeniyle bisikletli çocuk yolun ortasında beklerken, hafriyat kamyonu hareket etti ve bisiklete çarptı. Görgü tanıklarının bildirdiğine göre çarpmanın ardından çevredekiler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Kısa sürede olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

tanıkların ifadeleri ve müdahale:

Görgü tanığı Emin Fansa, çocuğun kamyonun kör noktasında kaldığını ve kazanın trafik yoğunluğuna bağlandığını söyledi. Fansa, 'Çocuk kamyonun altında kalabilirdi ama olmadı, önlem alınmazsa olmayacağı anlamına gelmez. Çocuk kamyonun kör noktasında kalmıştı' ifadelerini kullandı. Sağlık ekipleri olay yerinde ilk müdahaleyi yaparak hafif yaralanan çocuğu tedbir amaçlı hastaneye kaldırdı.

Kazanın kamera kayıtları, kör nokta tehlikesinin ve trafik sıkışıklığının yaratabileceği riski bir kez daha gözler önüne serdi. Yetkililerin bölgedeki trafik düzenlemesi ve sürücülerin dikkatine yönelik önlem çağrıları yapması bekleniyor.

HATAY'IN ANTAKYA İLÇESİNDE HAFRİYAT KAMYONUN KÖR NOKTASINDA GEÇMEYE ÇALIŞAN BİSİKLETLİ ÇOCUK SANİYELERLE ÖLÜMDEN DÖNDÜĞÜ ANLAR KAMERAYA YANSIDI.