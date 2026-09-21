Hafta sonları Eskişehir'de turizm hareketliliği canlanıyor

Ziyaret rotaları:

Eskişehir, tarihi dokusu ile modern yaşamın iç içe geçtiği bir kent olarak hem yerli hem de yabancı ziyaretçilerin ilgi odağı olmayı sürdürüyor. Kentte hafta sonları artan turist yoğunluğu, özellikle Odunpazarı Evleri, Porsuk Çayı, Sazova Bilim Kültür ve Sanat Parkı ve Kentpark gibi mekanlarda belirginleşiyor.

Ziyaretçiler, Porsuk Çayı üzerinde düzenlenen bot ve gondol turlarına katılıp şehir manzarasını nehirden izliyor; ardından tarihi Odunpazarı sokaklarında ve müzelerde vakit geçiriyor. Tur grupları bu rotaları takip ederek kentin kültürel ve mimari zenginliklerini keşfetme imkânı buluyor.

Ekonomiye katkı:

Gelen turist kafileleri, kent merkezindeki hediyelik eşya dükkanları ve lületaşı atölyeleri başta olmak üzere birçok noktada yoğunluk yaratıyor. Yöresel restoranlar ve kafeler de hafta sonu artan talep sayesinde canlanırken, bu hareketlilik şehir ekonomisine doğrudan katkı sağlıyor.

Eskişehir’in turizm profili, kısa rotalar ve deneyim odaklı gezilerle şekilleniyor; bot turları, sokak gezintileri ve atölye ziyaretleri gibi etkinlikler, kentin ekonomik ve kültürel dinamizmini besliyor. Kentin bu çekim gücünün sürmesi, hafta sonu yoğunluğunu ve yerel işletmelerin hareketlenmesini beraberinde getiriyor.

TARİHİ DOKUSU, MODERN ŞEHİR YAPISI VE KÜLTÜREL ZENGİNLİKLERİYLE ÖNE ÇIKAN ESKİŞEHİR, YERLİ VE YABANCI TURİSTLERİN ODAK NOKTASI OLMAYA DEVAM EDİYOR. KENTTE HAFTA SONLARI OLUŞAN TURİST YOĞUNLUĞU DİKKAT ÇEKİYOR.