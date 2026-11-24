Meteoroloji uzmanından genel değerlendirme:

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava tahmin uzmanı Mehmet Özdemirci, Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından paylaşılan hava tahmin raporlarına ilişkin İHA muhabirine açıklamalarda bulundu. Özdemirci, hafta sonu ülkemizin büyük bir bölümünde yağışlar görüleceğini ve takip eden günlerde sıcaklıklarda belirgin değişimler olacağını bildirdi.

Beklenen yağışların dağılımı ve türleri:

Çarşamba günü için ülkenin kuzey ve doğusunda yağmur ve sağanak şeklinde yağışlar bekleniyor. Etkilenecek alanlar arasında Karadeniz bölgesi, İç Anadolu’nun kuzeydoğusu, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu’nun kuzey ve doğu kesimleri ile Hatay ve Osmaniye çevreleri sayıldı.

Özdemirci, Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda yağışların karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağını, Rize çevrelerinde yağışların kuvvetli yağmur olarak gerçekleşeceğini, Artvin ve Erzurum çevrelerinde ise yoğun kar yağışı beklendiğini belirtti. Ayrıca Doğu Anadolu genelinde ve İç Anadolu’nun kuzeydoğu kesimlerinde güneyli yönlerden kuvvetli rüzgar beklendiği vurgulandı.

Perşembe günü için ülke genelinde yağış beklentisi bulunmuyor, genel hava genellikle parçalı bulutlu olacak. Cuma günü Trakya’da, özellikle Edirne ve Kırklareli çevrelerinde yağış olacağı tahmin edilirken, Cumartesi günü için Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Çanakkale ve Muğla çevrelerinde yağış beklentisi bildirildi. Pazar günü ise Özdemirci, ülkenin büyük bir bölümünde yaygın yağışların görüleceğini, pazartesi ve salı günlerinde de yağışların devam edebileceğini aktardı.

Sıcaklık ve rüzgar beklentisi:

Çarşamba günü ülke genelinde hava sıcaklıklarında düşüş olacağı, bu düşüşün 6 ile 10 derecelere varan hissedilir düzeyde olacağı belirtildi. Ancak bu soğuk periyodun ardından Perşembe günü batı kesimlerden başlayarak sıcaklıkların tekrar artışa geçeceği, sıcaklıkların mevsim normali civarına ve yer yer üzerine çıkmasının beklendiği ifade edildi.

Üç büyükşehir için kısa tahmin:

İstanbul: Önümüzdeki üç gün boyunca yağış beklenmiyor, genellikle parçalı bulutlu hava olacak. Çarşamba gece 3, gündüz 9 derece; Perşembe gece 6, gündüz 12 derece; Cuma gece 10, gündüz 16 derece olarak tahmin ediliyor.

Ankara: Üç gün boyunca yağış beklentisi bulunmuyor. Genel açıklamada en düşük hava sıcaklığının eksi 1 derece olduğu, Çarşamba günü 4 derece beklenildiği, Perşembe gece eksi 2, gündüz 8 derece; Cuma gece 9, gündüz 11 derece şeklinde tahminlerin olduğu belirtildi.

İzmir: Şehirde de parçalı bulutlu hava bekleniyor. Çarşamba gece 8, gündüz 15 derece; Perşembe gece 9, gündüz 18 derece; Cuma gece 11, gündüz 20 derece tahminleri öngörülüyor.

Özdemirci'nin değerlendirmesi, yerel yönetimler ve vatandaşlar için hafta sonu ve yeni haftaya ilişkin hazırlık yapılması gerektiğine işaret ediyor. Özellikle karla karışık yağış, yoğun kar ve kuvvetli rüzgâr beklenen bölgelerde dikkatli olunması önerildi.

HAFTA SONU TÜRKİYE'NİN BÜYÜK BİR BÖLÜMÜNDE YAĞIŞLAR GÖRÜLECEK