Vatandaşlara hafta sonu ödeme imkânı

Battalgazi Belediyesi, 2026 yılına ilişkin emlak, çevre temizlik ve ilan reklam vergilerinin ikinci taksit ödemelerine ilişkin düzenleme yaptı. Ödemelerini hafta içinde yapamayan vatandaşların mağdur olmaması amacıyla belediyenin emlak servisi vezneleri 28 Kasım Cumartesi ve 29 Kasım Pazar günleri tam gün hizmet verecek.

Belediye yetkilileri, ikinci taksit ödeme sürecinin son gününün 30 Kasım Pazartesi olduğunu hatırlatarak, mükelleflerin ödemelerini bu tarihe kadar tamamlamaları gerektiğini belirtti.

Ödeme kanalları:

Vergi ödemeleri, belediye veznelerinin yanı sıra belediyenin çevrim içi altyapısı üzerinden de gerçekleştirilebilecek. Vatandaşlar ebelediye.battalgazi.bel.tr adresinden işlem yapabilecek. Ayrıca Ziraat Bankası internet ve mobil bankacılık kanallarındaki "Belediye Vergileri" bölümünden, sicil numarasıyla ödeme imkânı bulunuyor.

Bilgi ve iletişim:

Ödeme süreçleri veya uygulama hakkında bilgi almak isteyenler, Belediye ile 444 65 95 numaralı telefondan iletişime geçebilir. Yetkililer, hafta sonu veznelerin yoğunluğunu azaltmak için mümkünse çevrim içi kanalların tercih edilmesini öneriyor.

Belediye tarafından sağlanan bu uygulama, son ödeme tarihine yakın günlerde işlem yapmak zorunda kalan mükelleflere kolaylık sağlamak ve gecikme riskini azaltmak amacı taşıyor.

BATTALGAZİ BELEDİYESİ VERGİ ÖDEMELERİ İÇİN HAFTA SONU KAPILARINI AÇIYOR