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Hafta sonu İnegöl kitap günleri görkemli finale hazırlanıyor

İnegöl Belediyesi'nin 10. Kitap Günleri, 145 yazar ve 105 yayıneviyle 8 Kasım Pazar günü sona erecek; hafta sonu imza ve söyleşilerle dolu.

GİRİŞ: 06 Kasım 2026 - 10:01

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EDİTÖR: Oğuzhan Kılıç

Hafta sonu İnegöl kitap günleri görkemli finale hazırlanıyor

İnegöl kitap günleri hafta sonu programı

İnegöl Belediyesi tarafından düzenlenen 10. İnegöl Kitap Günleri, 30 Ekim Cuma günü kapılarını açtı ve sekiz günlük yoğun programını sürdürerek 8 Kasım Pazar günü sona erecek. Etkinlik, geride kalan yedi günde on binlerce kitapseveri ağırladı; fuarda 145 yazar, 105 yayınevi ve 1 milyonu aşkın kitap yer alıyor. Organizasyon, farklı yaş gruplarına yönelik buluşmalar ve imza günleriyle devam ediyor.

hafta sonu programı ve cumartesi buluşmaları:

7 Kasım Cumartesi günü fuar alanında düzenlenecek programda yedi ayrı yazar söyleşi ve imza günüyle okuyucularla buluşacak. Günün akışı şöyle planlandı: 14.00'da Oytun Erbaş, 15.00'te Mert Arık, 16.00'da Nurullah Genç, 17.00'de Yasin Pişgin, Vehbi Vakkasoğlu ve Canten Kaya, günü ise 18.00'de Kahraman Tazeoğlu'nun imza ve söyleşisi tamamlayacak. Tüm etkinlikler fuar alanı içindeki sahnelerde gerçekleştirilecek.

son gün pazar: imzalar ve kapanış:

Organizasyonun final günü olan 8 Kasım Pazar'ta da yoğun bir program yer alıyor. Saat 14.00'te Sertaç Abi, 15.00'te İsmail Hakkı Aydın, 16.00'da Hatice Nur Ege ve 17.00'de Dilek Cesur, okurlarıyla buluşacak. Bu buluşmalar, fuarın kapanışına doğru bölge okuyucuları için kitaba ve yazara yakınlaşma imkanı sunacak.

Etkinlik organizatörleri, hafta sonu programıyla fuarın coşkusunu artırmayı ve farklı türlerden kitapları erişilebilir kılmayı hedefliyor. 10. İnegöl Kitap Günleri, son güne kadar zengin içerik ve yazar buluşmalarıyla kitapseverleri bekliyor.

İNEGÖL BELEDİYESİ’NİN DÜZENLEDİĞİ 10. KİTAP GÜNLERİ, HAFTA SONU MUHTEŞEM BİR FİNALE HAZIRLANIYOR....

İNEGÖL BELEDİYESİ’NİN DÜZENLEDİĞİ 10. KİTAP GÜNLERİ, HAFTA SONU MUHTEŞEM BİR FİNALE HAZIRLANIYOR. CUMARTESİ VE PAZAR GÜNÜ BİRBİRİNDEN DEĞERLİ YAZARLAR KİTAP FUARI ALANINDA SEVENLERİYLE BİR ARAYA GELECEK.

Oğuzhan Kılıç

Oğuzhan Kılıç

 Karadeniz & Doğa Editörü

Karadeniz Bölgesi’nden gelen hava durumu, yöresel gelişmeler ve doğa olayları haberlerini düzenleyen editör.

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