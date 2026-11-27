Odunpazarı vezneleri hafta sonu hizmet verecek:

Eskişehir'de Odunpazarı Belediyesi Gelirler Müdürlüğü, 2026 yılına ait vergi ödemelerine ilişkin yoğunluğu karşılamak amacıyla veznelerini hafta sonu hizmetine açıyor. Vatandaşlar, belediyenin belirlediği tarihlerde veznelere giderek ödemelerini bizzat yapabilecek.

Hangi ödemeler kabul edilecek:

Hafta sonunda kabul edilecek işlemler arasında Emlak Vergisi, Çevre Temizlik Vergisi ve İlan ve Reklam Vergisi’nin ikinci taksitleri ile Katı Atık Ücreti’nin 5’inci taksiti yer alıyor. İlgili ödemeleri yapmak isteyenler belirtilen hizmet saatleri içinde veznelere başvurabilecek.

tarih, saat ve yer bilgisi:

Yetkililer, veznelerin 28 Kasım Cumartesi ve 29 Kasım Pazar günleri 09.00-16.00 saatleri arasında Odunpazarı Belediyesi Ana Hizmet Binası'nda açık olacağını bildirdi. Son ödeme tarihi olarak 30 Kasım 2026 Pazartesi tarihi hatırlatıldı.

Hafta sonu veznelere gelemeyecek vatandaşlar için belediye, ödemelerin online olarak da yapılabildiğini duyurdu; işlemler için belediyenin internet sitesinin kullanılması gerekiyor. Vatandaşların belirtilen saatler ve tarihlerde işlemlerini zamanında tamamlamaları önem taşıyor.

ESKİŞEHİR’DE ODUNPAZARI BELEDİYESİ GELİRLER MÜDÜRLÜĞÜ VEZNELERİ, 2026 YILI EMLAK, ÇEVRE TEMİZLİK İLE İLAN VE REKLAM VERGİLERİNİN İKİNCİ TAKSİT ÖDEMELERİ DOLAYISIYLA HAFTA SONU HİZMET VERECEK.