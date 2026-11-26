Trendyol Süper Lig 13. hafta
Trendyol Süper Lig'de 13. hafta heyecanı yarın başlayacak. Maçlar 28 Kasım Cumartesi, 29 Kasım Pazar ve 30 Kasım Pazartesi tarihlerinde oynanacak ve haftanın programı yoğun bir fikstür barındırıyor.
haftanın öne çıkan maçları:
Haftanın en dikkat çeken randevusu, derbi statüsündeki Beşiktaş - Galatasaray mücadelesi olacak; iki takım Dolmabahçe'de kozlarını paylaşacak. Ayrıca Fenerbahçe'nin evinde Erzurumspor FK ile oynayacağı maç ve Trabzonspor'un deplasmanda Göztepe ile karşılaşması haftanın diğer kilit eşleşmeleri arasında yer alıyor.
hafta programı:
Yarın
20.00 Corendon Alanyaspor - Konyaspor
20.00 Çaykur Rizespor - Kasımpaşa
28 Kasım Cumartesi
16.00 Samsunspor - Gençlerbirliği
19.00 Gaziantep FK - Amed Sportif Faaliyetler
29 Kasım Pazar
13.30 Çorum FK - Kocaelispor
16.00 Eyüpspor - Başakşehir
19.00 Fenerbahçe - Erzurumspor FK
30 Kasım Pazartesi
19.00 Göztepe - Trabzonspor
21.00 Beşiktaş - Galatasaray
TRENDYOL SÜPER LİG’DE 13. HAFTA YARIN OYNANACAK 2 KARŞILAŞMAYLA BAŞLAYACAK. (ARŞİV)
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