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HAK-İŞ başkanı Arslan'dan 21 eylül için barış ve adalet çağrısı

HAK-İŞ Başkanı Mahmut Arslan, 21 eylül dünya barış günü'nde BM'yi savaşları durdurmaya ve Filistin halkının haklarına destek vermeye çağırdı.

GİRİŞ: 21 Eylül 2026 - 12:30

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

HAK-İŞ başkanı Arslan'dan 21 eylül için barış ve adalet çağrısı

HAK-İŞ'ten 21 Eylül mesajı

Hak İşçi Sendikaları Konfederasyonu (HAK-İŞ) Genel Başkanı Mahmut Arslan, 21 Eylül Dünya Barış Günü dolayısıyla yayımladığı açıklamada, bu tarihin barışın önemini ve insanlığın ortak geleceğini yeniden hatırlattığını belirtti. Arslan, barışın sadece bir gün anılmasıyla sınırlı kalmaması, uluslararası düzeyde kalıcı adımlar gerektirdiğini vurguladı.

Arslan'ın değerlendirmeleri:

Arslan, dünyada pek çok bölgede devam eden çatışmalara işaret ederek Gazze, Yemen, Doğu Türkistan, Afrika, Arakan ve Afganistan gibi örnekleri hatırlattı. Açıklamasında, söz konusu çatışmaların milyonlarca insanı derinden etkilediğini ve yoksulluk, zorunlu göç ile insan hakları ihlallerine yol açtığını kaydetti.

Kaynak gösterdiği metinde Arslan, özellikle Filistin ve Gazze'deki gelişmelerin insanlığın vicdanında derin yaralar açtığını ifade etti ve şu değerlendirmeyi paylaştı: 'Siyonist İsrail, Gazze'de soykırım yapmaktadır.'

Uluslararası sorumluluk çağrısı:

HAK-İŞ Genel Başkanı, Birleşmiş Milletler ve diğer uluslararası kuruluşlara seslenerek sorumluluk üstlenmeleri gerektiğini belirtti. Arslan, 'Birleşmiş Milletlerin görevi, kalıcı barışın tesis edilmesi için etkili adımlar atmaktır' sözleriyle uluslararası aktörlerin müdahalesinin önemini vurguladı.

Arslan, HAK-İŞ Konfederasyonu olarak ülke, bölge ve küre çapında kalıcı barış için mücadeleyi sürdüreceklerini açıkladı. Dünyanın neresinde olursa olsun mazlumların uğradığı zulümlere son verilmesini ve demokrasinin, adaletin ve barışın galip gelmesini istediklerini ifade etti.

Açıklamanın son bölümünde Arslan, Filistin meselesine ilişkin net bir taahhütte bulundu: 'Başkenti Kudüs olan özgür ve bağımsız Filistin Devleti kurulana kadar Filistin halkının haklı mücadelesinin yanında olmaya devam edeceğiz.'

Kapanışta ise HAK-İŞ Genel Başkanı'nın temennisi yine bildirildi: '21 Eylül Dünya Barış Günü'nün savaşların, çatışmaların ve zulümlerin sona erdiği, adaletin ve insan onurunun esas alındığı daha barışçıl bir dünyanın inşasına vesile olmasını diliyoruz.'

HAK-İŞ GENEL BAŞKANI ARSLAN, 21 EYLÜL DÜNYA BARIŞ GÜNÜ DOLAYISIYLA YAZILI AÇIKLAMALARDA BULUNDU....

HAK-İŞ GENEL BAŞKANI ARSLAN, 21 EYLÜL DÜNYA BARIŞ GÜNÜ DOLAYISIYLA YAZILI AÇIKLAMALARDA BULUNDU. (ARŞİV)

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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