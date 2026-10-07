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HAK-İŞ genel başkanı Arslan: Sumud Filistin davasının suskunluğunu bozan sivil girişim

HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, Sumud filonun Gazze'ye insani yardım ulaştırma çabasını ve uluslararası kuruluşların sessizliğini eleştirdi.

GİRİŞ: 07 Ekim 2026 - 20:20

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EDİTÖR: Emre Koç

HAK-İŞ genel başkanı Arslan: Sumud Filistin davasının suskunluğunu bozan sivil girişim

HAK-İŞ'in Ankara programı ve Sumud belgeseli

Hak İşçi Sendikaları Konfederasyonu (HAK-İŞ) tarafından düzenlenen "Filistin için Dayanışma ve Ortak Vicdan Programı" Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi 100. Yıl Kongre Merkezi'nde yapıldı. Program Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı ve katılımcılara Sumud belgeseli izlendi.

HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, Küresel Sumud Filosu'nda yer aldığını ve filonun Gazze'ye yönelik ablukayı kırma amaçlı olduğunu belirterek, girişimin önemine dair değerlendirmelerde bulundu.

Sumud'un tanımı ve Arslan'ın vurguları:

Arslan, Sumud için Sumud, direniştir, kararlılıktır, mücadeledir ifadesini kullanarak bu yapının Filistin davasına sahip çıkan bir sivil oluşum olduğunu söyledi. Arslan'a göre Sumud, "dünyanın sessiz, kararsız, suskun kaldığı bir dönemde Filistin davasına sahip çıkan kahraman bir kuruluştur".

Konuşmasında ayrıca ateşkes döneminde yaşanan kayıplara dikkat çeken Arslan, Bin 460 tane Filistinli kardeşimizin ateşkes sırasında şehit edildiğini ve sivillerin, ailelerin, çocukların hedef alındığını ifade etti.

Filonun hedefleri ve uluslararası sessizlik eleştirisi:

Arslan, Gazze'ye yönelik saldırılar karşısında uluslararası kuruluşların yeterince tepki göstermediğini belirterek Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, Arap Birliği, Afrika Birliği ve İslam İşbirliği Teşkilatı gibi kurumların sessizliğini sorguladı. Arslan, "Uluslararası hukuk yok, kuruluşlar da yok" eleştirisini yaptı.

İsrail'in modern silahlarla sivil altyapıyı hedef aldığını vurgulayan Arslan, okulların, camilerin ve hastanelerin yok edildiğini belirtti; silahlarıyla Gazze'nin yüzde 92'sini yok ettiklerini söyledi ve bu tabloya karşı uluslararası tepkinin yetersiz kaldığını ifade etti.

Sumud girişiminin insani yardım sevkiyatındaki rolüne dikkat çeken Arslan, filonun büyütülmesi planlarını paylaştı: Sumud'a son katılanlar 400 küsur, 5 bine çıkaracağız. 120 ise bin gemiye çıkaracağız. Arslan, bu sivil inisiyatif sayesinde Akdeniz'den insani yardım malzemelerini Gazze'ye ulaştırmanın mümkün olacağını savundu ve Sumud'a destek vermenin Gazze'ye destek anlamına geldiğini söyledi.

Programda ayrıca Arslan, dünyadaki halkların çeşitli baskılara rağmen İsrail'e yönelik tepkilerde artış gösterdiğini, İsrail'i savunan devlet sayısının azaldığını belirterek "İsrail'in sonunun yakın olduğuna inanıyorum" değerlendirmesini yaptı.

HAK İŞÇİ SENDİKALARI KONFEDERASYONU (HAK-İŞ) GENEL BAŞKANI MAHMUT ARSLAN, &quot;SUMUD, DİRENİŞTİR...

HAK İŞÇİ SENDİKALARI KONFEDERASYONU (HAK-İŞ) GENEL BAŞKANI MAHMUT ARSLAN, "SUMUD, DİRENİŞTİR, KARARLILIKTIR, MÜCADELEDİR AMA ESAS BİZİM AÇIMIZDAN SUMUD; DÜNYANIN SESSİZ, KARARSIZ, SUSKUN KALDIĞI BİR DÖNEMDE FİLİSTİN DAVASINA SAHİP ÇIKAN KAHRAMAN BİR KURULUŞTUR" DEDİ.

Emre Koç

Emre Koç

 Bölgesel Haberler Editörü

Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgelerinden servis edilen valilik, belediye ve yerel yaşam haberlerini yönetiyor.

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