Hak-İş il başkanı Mehmet Aküzüm'den gazetecilere takdir ve kutlama

Hak-İş il başkanından mesaj:

HAK-İŞ Konfederasyonu Diyarbakır İl Başkanı ve Öz Sağlık İş Sendikası Şube Başkanı Mehmet Aküzüm, 21 Ekim Dünya Gazeteciler Günü dolayısıyla basın mensuplarına yönelik bir kutlama açıklaması yaptı. Aküzüm, gazeteciliğin yalnızca haber aktarmak olmadığını; toplumun ortak hafızasını inşa eden, vicdanını temsil eden ve demokrasinin temel dayanaklarından biri olduğunu vurguladı.

Basının rolüne dair değerlendirme:

Aküzüm açıklamasında, basının demokratik hayatın işleyişi için taşıdığı öneme dikkat çekti. Gazetecilerin hakikati arama çabası, meslek etiğine bağlı duruşu ve kamu yararını gözeten işlevinin toplumun bilinçlenmesine katkı sağladığını belirtti. Zaman zaman zorlu koşullar altında görev yapan basın emekçilerinin, kentlerin ve ülkenin gündemini kayıt altına alarak tarihe not düştüğünü ifade etti.

Yerel basına özel vurgu:

Mehmet Aküzüm, yerel basının şehirlerin nabzını tuttuğunu, vatandaşların sesini kamuoyuna taşıdığını ve kamu kurumları ile toplum arasında köprü görevi gördüğünü söyledi. Diyarbakır'ın sosyal, kültürel ve ekonomik gelişimine katkıda bulunan yerel gazetecilerin çalışmalarını ayrıca takdir etti ve kent sorunlarının görünür kılınmasındaki rollerine dikkat çekti.

Açıklamada, basının özgür, tarafsız, bağımsız ve ilkeli olmasının güçlü bir demokrasi, adaletli bir toplum ve sağlıklı kamu hayatı için vazgeçilmez olduğu vurgulandı. Gazeteciliğin temelinde yer alan hakikati arama iradesinin ve insan onuruna saygının korunmasının önemine işaret edildi.

Aküzüm, mesleğini fedakârca icra eden tüm gazetecilere, muhabirlere, foto muhabirlere, kameramanlara, editörlere ve basın emekçilerine teşekkür etti. Ayrıca görevleri başında hayatını kaybeden basın mensuplarını rahmet ve saygıyla andığını belirtti ve ulusal basın mensuplarını da özverili çalışmaları nedeniyle tebrik etti.

Mesajın sonunda, demokratik değerleri güçlendiren, doğru ve güvenilir bilgi akışını sağlayan basının desteklenmesine yönelik çağrı tekrarlanarak, gazetecilerin 21 Ekim Dünya Gazeteciler Günü kutlandı.

HAK-İŞ KONFEDERASYONU DİYARBAKIR İL BAŞKANI VE ÖZ SAĞLIK İŞ SENDİKASI ŞUBE BAŞKANI MEHMET AKÜZÜM, 21 EKİM DÜNYA GAZETECİLER GÜNÜ DOLAYISIYLA KUTLAMA MESAJI YAYINLADI.