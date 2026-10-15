Dolar 49,4280 -0,08%
Euro 55,7034 +0,31%
Bist 11.752,05 -2,64%
Altın Gram 6.684,90 +0,88%
EUR/USD 1,1242 +0,19%
Brent Petrol 102,72 -0,44%
--°

Hakan Fidan Bakü temaslarında Sergey Lavrov ile görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, CICA 7. Zirvesi için bulunduğu Bakü'de Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'la resmi görüşme yaptı ve temaslarını sürdürdü.

GİRİŞ: 15 Ekim 2026 - 13:54

GÜNCELLEME: 15 Ekim 2026 - 13:56

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Elif Demir

Hakan Fidan Bakü temaslarında Sergey Lavrov ile görüştü

Hakan Fidan Bakü temaslarında Sergey Lavrov ile görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, resmi ziyaret kapsamında katıldığı Asya’da Karşılıklı İşbirliği ve Güven Artırıcı Önlemler Konferansı (CICA) 7. Zirvesi için bulunduğu Bakü'de, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile bir araya geldi.

görüşmenin bağlamı:

Görüşme, Bakan Fidan'ın Bakü programı çerçevesinde gerçekleşti. Resmi kaynaklar görüşmenin, iki ülke ilişkilerinin ele alınması ve zirve kapsamında süren diplomatik temasların parçası olduğunu belirtiyor.

temasların devamı:

Bakan Fidan, Bakü'deki temaslarını sürdürmeye devam ediyor; CICA 7. Zirvesi'ne katılım ve ikili görüşmeler programının bir parçası olarak farklı temaslarda bulunması bekleniyor.

DIŞİŞLERİ BAKANI FİDAN (SAĞDA), RUSYA DIŞİŞLERİ BAKANI LAVROV (SOLDA) İLE GÖRÜŞTÜ

DIŞİŞLERİ BAKANI FİDAN (SAĞDA), RUSYA DIŞİŞLERİ BAKANI LAVROV (SOLDA) İLE GÖRÜŞTÜ

Elif Demir

Elif Demir

 Politika & Dış Haberler Editörü

Marmara Üniversitesi İletişim mezunu. Dış politika ve uluslararası ilişkiler haberlerinin takibini ve Türkçe çevirilerini üstleniyor.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Selendi'de görev değişimi: Şafak Aydoğuş dönemi sona erdi
images

Irak'ta Türkmen temsilinde yeni adım: Seman Ağa devlet bakanı oldu
images

aralıksız arama: selde kaybolan 6 vatandaş için seferberlik sürüyor
images

TBB başkan vekili Ayşe Ünlüce seçildi

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Asırlık mezarlardan korunan şehitliğe: iki kardeşin hatırası nesillere taşınıyor

Kayserispor'a PFDK kararı: yüksek para cezaları ve tribünde kart blokesi

Kahta'da çocuklara akran zorbalığına karşı iletişim ve saygı eğitimi

OYAK'ın Talya hamlesi: Antalya tesisinde üretim ve ihracat kapasitesi 10 kat arttı

TREND HABERLER

Bilime yatırım: L’Oréal Türkiye dört kadın araştırmacıya destek verdi

Hakan Altun Gaziantep'te nostalji ve coşkuyu buluşturdu

Şebnem Ferah anfaş otoparkında hayranlarıyla duygusal bir gece paylaştı

Gaziantep'te dokuz günün finali: Sefo festival kapanışını müzikle tamamladı

Artvin'de köknar sakızı emekle toplanıyor; kilogramı 7.500-10.000 liraya kadar çıkıyor

Ankara merkezli dalga: 14 ildeki operasyonda 20 kişi tutuklandı

İstanbul toplantısında 136 eski siyasetçi AK Parti saflarına katıldı

Evcil dostlara lezzet şöleni: yerli üretim ve ihracat hedefleri fuarda ön plandaydı