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Hakan Fidan, Mekke anlaşmasıyla savunma iş birliğinin çerçevesini görüştü

Hakan Fidan, BM 81. Genel Kurulu haftasında New York'ta Mekke Anlaşması toplantısında kurumsallaşma sürecinin teknik aşamalarını değerlendirdi.

GİRİŞ: 25 Eylül 2026 - 02:42

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EDİTÖR: Caner Şahin

Hakan Fidan, Mekke anlaşmasıyla savunma iş birliğinin çerçevesini görüştü

New York görüşmeleri ve toplantının kapsamı:

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu yüksek düzeyli haftası kapsamında New York'ta gerçekleştirilen Ortak Savunma için Mekke Anlaşması Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katıldı. Toplantı, anlaşma çerçevesinde yürütülecek iş birliğinin nasıl kurumsallaştırılacağına dair stratejik yönlendirmeler ve teknik detayların gözden geçirilmesi amacıyla yapıldı.

Fidan, toplantı sırasında Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan Al Suud ve Pakistan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Ishak Dar ile bir araya gelerek iki taraflı ve çok taraflı iş birliği unsurlarını masaya yatırdı.

Teknik müzakerelerin geldiği nokta:

Toplantıda, anlaşmanın uygulama adımlarını belirleyecek olan teknik düzeyde devam eden müzakerelerin geldiği son nokta kapsamlı biçimde değerlendirildi. Görüşmelerde, iş birliğinin sürdürülebilir hale getirilmesi ve operasyonel koordinasyonun güçlendirilmesi için gerekli mekanizmalar üzerinde duruldu.

Ayrıca, bir sonraki adım olarak planlanan Stratejik Siyasi ve Savunma Komitesi toplantısının hazırlıkları ele alındı; bu hazırlıkların, anlaşmanın kurumsal yapısının şekillendirilmesinde belirleyici olacağı vurgulandı.

Toplantı, tarafların mekanizma ve süreçlerin netleştirilmesi yönündeki kararlılığını ortaya koyarken, önümüzdeki dönemde atılacak adımların teknik ve siyasi düzeyde uyum içinde ilerlemesi gerektiği sonucuna varıldı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, New York&#039;ta Ortak Savunma için Mekke Anlaşması Dışişleri Bakanları...

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, New York'ta Ortak Savunma için Mekke Anlaşması Dışişleri Bakanları Toplantısına katıldı.

Caner Şahin

Caner Şahin

 Siyaset & Politika Editörü

Siyaset bilimi altyapısına sahip. Seçim analizleri, parti açıklamaları ve kulis haberlerini hazırlıyor.

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