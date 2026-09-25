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Hakan Fidan'ın türkevi buluşması: Mısırlı mevkidaşı Badr Abdelatty ile görüşme

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, BM 81. Genel Kurulu yüksek düzeyli hafta kapsamında New York'ta Türkevi'nde Mısır Dışişleri Bakanı Badr Abdelatty ile görüştü.

GİRİŞ: 25 Eylül 2026 - 01:21

GÜNCELLEME: 25 Eylül 2026 - 01:23

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EDİTÖR: Ahmet Yılmaz

Hakan Fidan'ın türkevi buluşması: Mısırlı mevkidaşı Badr Abdelatty ile görüşme

Hakan Fidan ile Badr Abdelatty New York'ta bir araya geldi

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu yüksek düzeyli hafta çerçevesinde New York'taki temaslarını sürdürdü. Fidan, görüşmesini Türkevi'nde gerçekleştirdi.

görüşmenin çerçevesi:

Toplantı, BM 81. Genel Kurulu'nun yüksek düzeyli hafta programı kapsamında düzenlendi ve iki bakanın bir araya gelmesi şeklinde gerçekleşti.

tarafların unvanları:

Toplantıda Türkiye'yi Dışişleri Bakanı Hakan Fidan temsil ederken, Mısır tarafında Mısır Dışişleri, Göç ve Yurtdışı Mısırlılar Bakanı Badr Abdelatty hazır bulundu.

BAKAN FİDAN, MISIRLI MEVKİDAŞI BADR ABDELATTY İLE GÖRÜŞTÜ

BAKAN FİDAN, MISIRLI MEVKİDAŞI BADR ABDELATTY İLE GÖRÜŞTÜ

Ahmet Yılmaz

Ahmet Yılmaz

 Politika Editörü

Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunu. 7 yıldır meclis ve siyasi parti haberleri üzerine uzmanlaşmış tecrübeli politika editörü.

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