Hakan Oral'dan cumhuriyetin 103. yılında birlik ve sorumluluk vurgusu

mesajın ana vurguları:

Erzurum Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Oral, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 103. yıldönümü nedeniyle yayımladığı mesajda, Cumhuriyetin kuruluşunun milletin büyük fedakârlıkları sonucu gerçekleştiğini hatırlattı. Oral, bu mirasa sahip çıkmanın kuşakların ortak sorumluluğu olduğunu belirtti.

Başkan Oral, cumhuriyetin; milletin kaderini tayin etme iradesinin ürünü olduğunu ve bu yönetim biçiminin toplumsal katılımı, ahlaki değerleri ve milli birlikteliği güçlendirdiğini vurguladı. Cumhuriyetin, ülkenin kalkınması ve gelişmesinde yol gösterici bir nitelik taşıdığını ifade etti.

kuruluşun fedakârlıkları ve şükran çağrısı:

Mesajında, 29 Ekim 1923'te ilan edilen Cumhuriyetin kolay elde edilmediğine dikkat çeken Oral, bu süreçte yaşamını yitiren aydınlar, askerler, kadınlar, gençler ve çocuklar için duyulan minneti dile getirdi. Oral, Gazi Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları ile tüm şehitlerimiz ve gazilerimiz için şükran ve saygı sunduğunu bildirdi.

Oral, geçmişin bedellerini unutmadan bugünün sorumluluklarına vurgu yaparak, herkesin cumhuriyete bağlılık ve sahip çıkma görevi bulunduğunu belirtti. Bu bilincin gelecek nesillere aktarılmasının ülkenin istikrarı açısından hayati önem taşıdığını söyledi.

yerel ve ulusal dayanışma çağrısı:

Erzurum Ticaret Borsası Başkanı, Cumhuriyetin milli ve manevi değerler etrafında kenetlenmeyi mümkün kılan bir rejim olduğunu hatırlatarak kurum ve kesimler arasında dayanışmanın güçlendirilmesi gerektiğini kaydetti. Oral, ekonomi, eğitim ve sosyal hayatta atılacak adımların Cumhuriyetin temel ilkeleriyle uyumlu olması gerektiğini ifade etti.

Kapanışta Hakan Oral, Cumhuriyetin 103. yıldönümü vesilesiyle tüm Türk milletinin, Erzurumlu hemşehrilerinin ve dünyanın dört bir yanındaki vatandaşların 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı tebrik etti; Cumhuriyete sahip çıkma ve onu yüceltme gayretiyle çalışmaya devam edeceklerini sözlerine ekledi.

ERZURUM TİCARET BORSASI YÖNETİM KURULU BAŞKANI HAKAN ORAL, 29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMIMIZIN 103.'ÜNCÜ YILDÖNÜMÜ MÜNASEBETİYLE BİR KUTLAMA MESAJI YAYINLADI.