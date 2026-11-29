Hakan Savaş Sinema Kültürüne Katkı Yarışması'nda ödüller verildi

23. Eskişehir Uluslararası Film Festivali kapsamında düzenlenen "Hakan Savaş Sinema Kültürüne Katkı Yarışması" töreni, sinema alanında akademik ve fikrî çalışmaları destekleme amacıyla gerçekleşti. Yarışma bu yıl En İyi Sinema Kitabı ve En İyi Sinema Makalesi kategorilerinde ödüller verdi.

jüri, anılar ve anma konuşmaları:

Yarışmanın jürisi, Prof. Dr. Barış Kılınç (Anadolu Üniversitesi), Prof. Dr. Mutlu Binark (Hacettepe Üniversitesi), Prof. Dr. Zeynep Çetin Erus (Marmara Üniversitesi), Prof. Dr. Hasan Akbulur (İstanbul Üniversitesi) ve yazar, editör, yönetmen Enis Rıza isimlerinden oluştu. Anadolu Üniversitesi Rektör Danışmanı ve İletişim Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Barış Kılınç törende Prof. Dr. Hakan Savaş ile ilgili anılarını paylaştı ve onun akademik mirasına vurgu yaptı.

Prof. Dr. Barış Kılınç konuşmasında, Hakan Savaş'a ilişkin hatıralarını anlatırken şunları söyledi: "1999 yılında üniversiteye girdim. Hakan hocamla hem öğrencisi olarak hem de meslektaşı olarak çok fazla mesaimiz oldu. Onunla ilgili birkaç şey söylemek isterim. Sanırım 2001 yılıydı. Öğrencilik dönemimizde derslerinden birinde Albert Camus’yü anlatıyordu. Sınavda da absürt kavramıyla ilgili bir soru sormuştu. Sınavdan sonra derse geldiğinde en yüksek notu benim aldığımı söyledi ve bana 'Tinsel olarak zamanın geçişi ne demektir' diye sordu. Gerçekten meseleyi kavrayıp kavramadığımı öğrenmek istediğini düşünüyorum. Yıllar sonra yine festival kapsamında Ömer Kavur’un Karşılaşma filmi üzerine bir atölye çalışması düzenlenmişti. Hakan hocamın derslerini çok büyük bir tutkuyla anlattığını hatırlıyorum. O atölyeden aklımda kalan bir ifade vardı: ‘Ölüm var.'" Kılınç, Savaş'ın derslerindeki tutkuyu ve akademik katkılarını vurgulayarak, "Bana kalırsa Hakan Savaş Hocam hem yazdıklarıyla hem dersleriyle hem de yetiştirdiği öğrencilerle yaşama anlamını vermiş bir hocamız" ifadelerini kullandı.

Anadolu Üniversitesi öğretim üyesi Doç. Dr. Ayla Topuz Savaş ise yarışmanın organizasyon sürecinin zorluğuna değinerek, Savaş'ın daha önce yarışmayı organize ettiğini hatırlattı. Doç. Dr. Topuz Savaş, Facebook'ta 27 Kasım 2017 tarihli bir anıyı aktararak Hakan Savaş'ın o salonda Woody Allen'ın Gece Yarısı Paris filmi hakkında bir söyleşi yaptığını anımsattı ve "Unutmak ihanettir" sözünü alıntıladı.

ödüller ve seçici kurulun gerekçeleri:

Yarışmanın En İyi Sinema Kitabı kategorisinde Alican Yıldırım'ın "Sinema ve Ses: Anlatı, Estetik, Etki" adlı eseri ödüle değer bulundu. Seçici kurul, eserin Türkiye'de sinemada yeterince ele alınmamış olan ses unsurunu odağına almasını ve konuyu kuramsal ve tarihî açıdan incelemesini gerekçe gösterdi. Ödül, Yıldırım'a Prof. Dr. Barış Kılınç tarafından takdim edildi.

En İyi Sinema Makalesi ödülü ise Gökhan Evecen'in "Yılmaz Güney Sinemasında Western Türünün Anlamsal ve Sözdizimsel Analizi: Seyyithan, Aç Kurtlar ve Ağıt" başlıklı çalışmasına verildi. Seçici kurul, çalışmayı kuramsal ve metodolojik tutarlılığı, kavramsal arka planı, dildeki özeni ve saygın bir dergide yayımlanmış olmasını oy birliğiyle ödül gerekçesi olarak açıkladı. Evecen'e ödülünü Doç. Dr. Ayla Topuz Savaş verdi.

Doç. Dr. Ayla Topuz Savaş törende ayrıca geçen yıla göre başvuru sayısının arttığını belirterek "sanırım 60 civarında makale, 7 civarında kitap başvurusu yapılmış" dedi. Tören, ödül sahiplerinin tebrik edilmesi ve fotoğraf çekiminin ardından sona erdi.

"HAKAN SAVAŞ SİNEMA KÜLTÜRÜNE KATKI YARIŞMASI" ÖDÜL TÖRENİNDE SİNEMA ALANINDA AKADEMİK VE FİKRÎ ÇALIŞMALARI DESTEKLEMEK AMACIYLA VERİLEN ÖDÜLLER SAHİPLERİNİ BULDU.