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Hakem camiasında sarsıntı: MHK başkanı ve 6 şüpheli gözaltında

MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu ile 6 kişi, 15 Eylül 2025 tarihli ifade sonrası başlatılan 'mobbing' ve 'resmi belgede sahtecilik' soruşturması kapsamında gözaltına alındı.

GİRİŞ: 29 Eylül 2026 - 08:54

GÜNCELLEME: 29 Eylül 2026 - 09:08

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Hakem camiasında sarsıntı: MHK başkanı ve 6 şüpheli gözaltında

Operasyonun kapsamı ve soruşturmanın başlangıcı:

İstanbul merkezli 4 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonda, Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanı Ferhat Gündoğdu ile hakem ve gözlemcilerin de aralarında bulunduğu toplam 7 şüpheli gözaltına alındı. Soruşturma, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülüyor ve sürecin başlangıcı olarak bir mağdurun 15 Eylül 2025 tarihli ifadesi gösterildi.

Soruşturma dosyasında şüpheliler hakkında mobbing ve resmi belgede sahtecilik iddialarının yer aldığı belirtildi. İddiaların doğruluğuna ilişkin değerlendirmelerde, yapılan açık kaynak çalışmaları ile birlikte MASAK ve HTS incelemeleri, müşteki ve tanık ifadeleri ve bilirkişi tespitleri referans alındı. Savcılığın bu unsurları bir arada değerlendirerek şüphelilerin suçla bağlantılı olabileceği kanaatine varması üzerine operasyon planlandı ve delil elde etmeye yönelik adımlar atıldı.

Gözaltına alınanlar ve görevleri:

Operasyon kapsamında gözaltına alınan isimler ve görevleri şöyle sıralandı: Ferhat Gündoğdu (MHK Başkanı), Ferdi Karadoruk (TFF Faal Hakemler Derneği Başkanı), Ahmet Şahin (TFF Merkez Hakem Kurulu eski Başkan Vekili), Yunus Yıldırım (TFF Merkez Hakem Kurulu eski üyesi), Sebahattin Şahin (MHK üyesi ve TFF Eğitim ve 4. Bölge Sorumlusu), Alican Sağlar (TFF Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği İstanbul Şubesi Teşkilat Sorumlusu) ve Emre Kosif (TFF Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği İstanbul İl Hakem Kurulu Başkanı).

İlerleyen süreç ve olası adımlar:

Gözaltına alınan şüphelilerin savcılık ifadelerinin alınmasının ardından soruşturma kapsamında delillerin değerlendirilmesi ve olası adli süreçler izlenecek. Bu tür dosyalarda savcılık, elde edilen bulgular doğrultusunda şüphelilerin adli kontrol, tutuklama veya serbest bırakılma yönünde kararlar alabiliyor; ayrıca ek delil toplama talepleriyle soruşturmayı derinleştirebiliyor.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturmanın devam ettiğini ve soruşturma sonucunda yapılacak değerlendirmelerin kamuoyuyla paylaşılacağını bildirdi. Şu aşamada gözaltılar soruşturmanın bir parçası olarak yürütülüyor ve iddialar henüz yargı aşamasında kesinleşmiş bir karara dönüşmemiştir.

MHK BAŞKANI FERHAT GÜNDOĞDU SAĞLIK KONTROLÜNDEN GEÇİRİLDİ

MHK BAŞKANI FERHAT GÜNDOĞDU SAĞLIK KONTROLÜNDEN GEÇİRİLDİ

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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