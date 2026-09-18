Hakemin düdüğü Mardin'de: Reşat Onur Coşkunses düdük çalacak

TFF 1. Lig’in 8. haftasında Mardin 1969 Spor ile Kayserispor arasında 20 Eylül Pazar günü oynanacak mücadelede düdüğü İzmir Bölgesi hakemi Reşat Onur Coşkunses çalacak.

hakem kadrosu:

Coşkunses'in yardımcı hakemleri olarak Güner Mumcu Taştan ve Burak Sami Şad görevlendirildi. Maçta dördüncü hakem olarak ise Yiğit Arslan yer alacak.

maçın yeri ve zamanı:

Karşılaşma Mardin 21 Kasım Şehir Stadyumu'nda yapılacak ve programda 20 Eylül Pazar günü yer alıyor. Atanan hakem kadrosu, müsabakanın resmi görevlendirmesi kapsamında açıklandı.

TFF 1. LİG'İN 8. HAFTASINDA MARDİN 1969 SPOR İLE KAYSERİSPOR ARASINDA 20 EYLÜL PAZAR GÜNÜ OYNANACAK MÜCADELEDE HAKEM REŞAT ONUR COŞKUNSES DÜDÜK ÇALACAK.