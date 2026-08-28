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Hakimlikteki işlemleri süren MANİFEST yapımcısı Tolga Akış için tutuklama talebi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturması kapsamında gözaltına alınan MANİFEST kurucusu ve yapımcısı Tolga Akış, müstehcenlik şüphesiyle hakimliğe sevk edildi.

GİRİŞ: 28 Ağustos 2026 - 15:50

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Hakimlikteki işlemleri süren MANİFEST yapımcısı Tolga Akış için tutuklama talebi

MANİFEST yapımcısı Tolga Akış hakimliğe sevk edildi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan MANİFEST grubunun kurucusu ve yapımcısı Tolga Akış, tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi.

Soruşturmanın kapsamı:

Savcılığın sevk yazısında, Akış’ın çeşitli tarihlerde grubun konserlerini organize ettiği ve MANİFEST’in faaliyetlerinden sorumlu olduğu ifade edildi. Yazıda, grubun faaliyetleri kapsamında yapılan bazı paylaşımların geniş kitlelere ulaştığı ve çocukların herhangi bir filtreleme mekanizması olmaksızın bu içeriklere erişebildiği değerlendirmesine yer verildi.

Savcılığın değerlendirmesi ve talebi:

Sevk yazısında, Akış hakkında müstehcenlik suçundan kuvvetli suç şüphesinin bulunduğu belirtildi. Ayrıca, mevcut delil durumu, suçun niteliği ve kanunda öngörülen cezanın üst haddi dikkate alınarak tutuklanması talep edildi. Habere göre, Tolga Akış’ın hakimlikteki işlemleri sürüyor.

MANİFEST müzik grubu yapımcısı Tolga Akış tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi

MANİFEST müzik grubu yapımcısı Tolga Akış tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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