Hakkâri İl Millî Eğitim Müdürlüğü AKUB ekibi akredite oldu

Hakkâri İl Millî Eğitim Müdürlüğü Arama ve Kurtarma Ekibi (AKUB), AFAD İl Müdürlüğü koordinasyonunda gerçekleştirilen akreditasyon sınavını başarıyla tamamlayarak afetlerde acil barınma alanında akredite olmaya hak kazandı. Sınav ve eğitim süreci, AFAD’ın Otluca Eğitim Alanı'nda yürütüldü.

eğitim, sınav ve değerlendirme:

Eğitim ve sınav aşamalarında ekiplerin bilgi, beceri ve uygulama yeterlilikleri kapsamlı biçimde değerlendirildi. Değerlendirme, Diyarbakır AFAD ve Şanlıurfa AFAD il müdürlüklerinden gelen mentorler tarafından yapıldı; saha uygulamaları, planlama ve lojistik düzenlemeler test edildi. Yapılan sınavların ardından AKUB ekibi, afetlerde acil barınma hizmeti sunmak üzere akredite oldu.

beklenen etkiler:

Bu akreditasyonun, Hakkâri’nin afetlere hazırlık kapasitesinin artırılmasına ve kurumlar arası iş birliğinin güçlenmesine katkı sağlaması bekleniyor. Akredite ekiplerin varlığı, muhtemel afetlerde müdahale etkinliğini ve barınma süreçlerindeki organizasyonu iyileştirecek unsurlar arasında gösteriliyor.

Hakkâri İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü yetkilileri, sürecin yürütülmesinde emeği geçen AFAD personeline, mentor olarak görev yapan Diyarbakır AFAD ve Şanlıurfa AFAD ekiplerine ve başarılı çalışmaları dolayısıyla AKUB ekibine teşekkür etti.

HAKKÂRİ İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ ARAMA VE KURTARMA EKİBİ (AKUB), AFAD İL MÜDÜRLÜĞÜ KOORDİNASYONUNDA GERÇEKLEŞTİRİLEN AKREDİTASYON SINAVINI BAŞARIYLA TAMAMLAYARAK AFETLERDE ACİL BARINMA ALANINDA AKREDİTE OLMAYA HAK KAZANDI.