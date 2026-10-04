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Hakkari dağları ekim ayında beyaza bürünerek kışa erken sinyal verdi

Hakkari'de gece yağmurunun yerini sabah yüksek kesimlerde kar aldı; Sümbül ve Küre Dağları beyaza bürünürken vatandaşlar ekimdeki kar sürprizini karşıladı.

GİRİŞ: 04 Ekim 2026 - 11:41

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EDİTÖR: Aslı Han

Hakkari dağları ekim ayında beyaza bürünerek kışa erken sinyal verdi

Hakkari'de dağlar erken karla beyazlandı

Gece etkili olan yağmur, sabah saatlerinde yüksek kesimlerde yerini kara bıraktı. Kent merkezini çevreleyen dağların zirveleri beyaza bürünerek şehir çevresinde dikkat çekici görüntüler oluştu.

yüksek kesimlerde gözlemlenen değişim:

Sümbül Dağı'nın 3 bin 457 metre rakımlı zirvesinin sol tarafında yer alan Küre Dağı da sabahın erken saatlerinde beyaz örtüyle kaplandı. Ekim ayının ilk günlerinde kar yağışının başlaması, bölgedeki bazı vatandaşlar için beklenmedik bir gelişme oldu.

vatandaşların değerlendirmesi:

Yüksek kesimlerde kar yağışının bu yıl önceki yıllara göre erken başladığını belirten vatandaşlar, eskiden karın genellikle 1 Kasım veya bazen 1 Aralık'ta düştüğünü, bu yıl ise 4 Ekimde karla karşılaştıklarını söyledi. Büyüklerinden duydukları ifadeleri aktarırken, erken karın kışın sert geçeceğinin habercisi olduğunu düşünenler olduğu belirtildi.

Vatandaşlar ayrıca ağaçların hâlâ yeşil olması ve meyve ağaçlarının tam sararmamış olmasının ekimde yağan karı farklı kıldığını ifade ederek, kar yağışının bol olmasını temenni ettiklerini aktardı.

HAKKARİ&#039;DE GECE SAATLERİNDE ETKİLİ OLAN YAĞMUR, SABAH SAATLERİNDE YÜKSEK KESİMLERDE YERİNİ KARA...

HAKKARİ'DE GECE SAATLERİNDE ETKİLİ OLAN YAĞMUR, SABAH SAATLERİNDE YÜKSEK KESİMLERDE YERİNİ KARA BIRAKTI.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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