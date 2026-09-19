Hakkâri ve Yüksekova'da 572 genç DENEYAP uygulama sınavında ter dökecek

Hakkâri ve Yüksekova'da uygulama sınavı heyecanı

DENEYAP Teknoloji Atölyeleri 2026 Öğrenci Seçme Süreci’nin son aşaması olan Uygulama Sınavı, 20 Eylül 2026 Pazar günü Türkiye genelinde eş zamanlı olarak gerçekleştirilecek. Hakkâri merkezden 304, Yüksekova ilçesinden 268 adayın katılacağı sınavda toplam 572 genç, ücretsiz ve nitelikli teknoloji eğitimi için ter dökecek. Türkiye genelinde önceki aşamaları başarıyla geçen 49 bin 52 aday, 81 ildeki 114 sınav merkezinde uygulama sınavına katılacak.

kontenjan ve eğitim hakları:

Hakkâri ve Yüksekova DENEYAP atölyelerinde başarılı olan adaylardan toplam 240 öğrenci eğitim almaya hak kazanacak. Bu kontenjanın dağılımı Hakkâri merkez için 160, Yüksekova içinse 80 olarak belirlendi. DENEYAP’a kabul edilen öğrenciler, seçildikleri atölyelerde 36 ay boyunca ücretsiz teknoloji eğitimi alacak ve bu süre zarfında proje geliştirme, üretim ve uygulama odaklı derslerle desteklenecekler.

sınavın odağı ve atölye içerikleri:

Uygulama Sınavı, adayların sadece bilgi düzeylerini ölçmek yerine; problem çözme, özgün düşünme, yenilikçi çözüm geliştirme, proje tasarlama ve kendini ifade etme becerilerini değerlendirecek. Sınav günü verilen tema doğrultusunda öğrenciler özgün bir proje tasarlayacak, geliştirecek ve jüri karşısında sunum yapacaklar. DENEYAP atölyelerinde verilen eğitim alanları arasında Tasarım ve Üretim, Robotik ve Kodlama, Elektronik Programlama ve Nesnelerin İnterneti, İleri Robotik, Siber Güvenlik, Enerji Teknolojileri, Havacılık ve Uzay Teknolojileri, Yazılım Teknolojileri, Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji, Mobil Uygulama ve Yapay Zekâ yer alıyor.

Bu eğitim modeli, gençlerin yalnızca teorik bilgi edinmelerini engelleyip merak eden, araştıran, tasarlayan ve üreten bireyler olarak yetişmelerini hedefliyor. DENEYAP, gençlerin teknolojiye erişimini artırırken Türkiye’nin teknoloji yolculuğuna katkı sunacak yetkin bir nesil yetiştirmeyi amaçlıyor.

Hakkâri Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Erol Baykara, sınava katılacak öğrencilere başarı dileklerini ileterek Hakkâri ve Yüksekova gençlerinin teknoloji ve yeniliğe olan ilgisinin kendileri için gurur kaynağı olduğunu vurguladı. Baykara, atölyelerin gençlere düşünme, tasarlama, üretme ve hayallerini teknolojiye dönüştürme imkânı sunduğunu belirterek 20 Eylül’de sınava girecek tüm adaylara başarı temennisinde bulundu ve gençlerin başarısının hem Hakkâri’nin hem de ülkenin teknoloji geleceğine yapılan önemli bir yatırım olduğuna dikkat çekti.

DENEYAP TEKNOLOJİ ATÖLYELERİ 2026 ÖĞRENCİ SEÇME SÜRECİ’NİN SON AŞAMASI OLAN UYGULAMA SINAVI, 20 EYLÜL 2026 PAZAR GÜNÜ TÜRKİYE GENELİNDE EŞ ZAMANLI GERÇEKLEŞTİRİLECEK.