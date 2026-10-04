Hakkari'de arı kovanlarına saklanan 91,1 kilogram uyuşturucu ele geçirildi

Operasyonun ayrıntıları:

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, Hakkari'de yürütülen takip ve operasyon sonucu toplam 91,1 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi. Operasyon, Hakkari İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri ile Yüksekova Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda gerçekleştirildi.

Soruşturma kapsamında yaklaşık bir ay süren fiziki ve teknik takip yapıldığı, şüpheli bir tırın durdurulmasıyla birlikte arama yapıldığı bildirildi. Tırın yükünde bulunan, içerisinde canlı arı bulunan kovanların petekleri arasına gizlenmiş maddelerin tespit edildiği aktarıldı.

Ele geçirilen maddeler ve miktarlar:

Yetkililer, kovanların peteklerine gizlenmiş halde 85,9 kilogram skunk ile 5,2 kilogram toz esrar olmak üzere toplam 91,1 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildiğini belirtti. Ele geçirilen maddelerin saklanma yönteminin, sevkiyat sırasında kullanıldığı değerlendirilen usuller olduğu kaydedildi.

Gözaltılar ve soruşturma süreci:

Operasyon sonucunda 3 şüpheli yakalandı. Bakanlığın paylaşımında, zehir tacirlerinin saklama ve sevkiyat yöntemleri ne kadar farklılaşırsa farklılaşsın güvenlik güçlerinin çalışmalarıyla yöntemlerin deşifre edildiği ve suçluların tek tek ortaya çıkarıldığı vurgulandı.

Soruşturma kapsamında emniyet birimleri ile savcılık iş birliğiyle delil toplama ve faili meçhul bağlantıların araştırılmasına devam edildiği ifade edildi. Bakanlık, uyuşturucuyla mücadelenin gençlerin korunması ve toplum güvenliği açısından kararlılıkla sürdürüleceğini belirtti.

İlgili kurumlar ve operasyonu yürüten ekipler, Bakanlık tarafından tebrik edildi; operasyonun bölgedeki sevkiyat ağlarının çözülmesine katkı sağlaması ve benzer olayların önlenmesine yönelik önemli bir adım olduğu bildirildi.

Hakkari'de arı kovanlarına gizlenmiş 91,1 kilogram uyuşturucu ele geçirildi