Hakkari'de cami cemaati vefat eden din görevlilerini hatim ve mevlitle andı

Hakkari'de hatim ve mevlit programı

Camiler ve Din Görevlileri Haftası etkinlikleri çerçevesinde Hakkari'de düzenlenen program, Hacı Sait Camii'nde ikindi namazı öncesinde gerçekleştirildi. Etkinlik Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayıp mevlit ve aşr-ı şeriflerin okunmasıyla devam etti.

programın akışı:

Program boyunca ilahi ve kasideler seslendirildi; din görevlileri ve cemaat birlikte hatim dualarına iştirak etti. Tören sırasında, ildeki hademe-i hayrat ve vefat eden din görevlileri özellikle dualarla anıldı. Daha önce din görevlilerince okunan hatm-i şeriflerin duası da program kapsamında yapıldı.

müftünün mesajı:

İl Müftüsü Recep Eren, programında "Camilerin toplumsal ve sosyal hayatımıza kazandırdıkları" konusuna değindi ve camilerin cemaat bağını güçlendirmedeki rolüne vurgu yaptı. Vaazın ardından ikindi namazı kılındı ve tören verilen ikramlarla sona erdi.

HAKKARİ İL MÜFTÜLÜĞÜ, VEFAT EDEN DİN GÖREVLİLERİ İLE İL GENELİNDEKİ HADEME-İ HAYRAT DÜZENLENEN HATİM VE MEVLİT PROGRAMI İLE ANILDI.