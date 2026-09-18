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Hakkâri'de cuma hutbesi işaret diliyle anlatıldı, camide duygusal anlar yaşandı

Hakkâri Ulu Cami'de 18 Eylül 2026'de İl Engelliler Koordinatörü Yasin Aşkan, işaret diliyle cuma hutbesini anlatarak işitme engellilerin ibadet erişimini güçlendirdi.

GİRİŞ: 18 Eylül 2026 - 13:58

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EDİTÖR: Kaan Yavuz

Hakkâri'de cuma hutbesi işaret diliyle anlatıldı, camide duygusal anlar yaşandı

Uygulamanın amacı ve kapsamı:

18 Eylül 2026 tarihinde Hakkâri Ulu Cami'de gerçekleştirilen uygulama, işitme engelli vatandaşların dini hizmetlere eşit erişimini sağlama hedefiyle yapıldı. İl Engelliler Koordinatörü Başkanı Yasin Aşkan tarafından yapılan işaret dili çevirisi, cuma hutbesinin içerdiği mesajların işitme engellilerce doğru ve eksiksiz anlaşılmasına imkan verdi.

Uygulama, ibadet sırasında verilen dini bilgilerin yalnızca işitenler tarafından değil, işitme engelli vatandaşlarca da takip edilebilmesini amaçladı. Bu adımın, erişilebilirlik ve sosyal dahil etme açısından örnek teşkil ettiği değerlendirildi.

Cami cemaati ve uygulamanın etkileri:

Caminin cemaatinden gelen yoğun ilgi, uygulamanın toplumda karşılık bulduğunu gösterdi. İlk kez böyle bir uygulamayla karşılaşan işitme engelli vatandaşlar memnuniyetlerini dile getirirken, camide duygu dolu ve anlamlı anlar yaşandı. İşaret diliyle çeviri, hutbenin mesajlarını doğrudan ileterek ibadet deneyimini zenginleştirdi.

Bu girişimin, benzer uygulamaların diğer ibadet yerlerinde de yaygınlaşmasına katkı sağlayabileceği ve kamu hizmetlerinde erişilebilirlik ilkelerinin güçlenmesine örnek olacağı belirtildi. Erişimin artırılması yönündeki adımların devamının önemi vurgulandı.

HAKKÂRİ ULU CAMİ’DE 18 EYLÜL 2026 CUMA GÜNÜ İŞİTME ENGELLİ VATANDAŞLAR İÇİN ANLAMLI VE ÖRNEK BİR...

HAKKÂRİ ULU CAMİ’DE 18 EYLÜL 2026 CUMA GÜNÜ İŞİTME ENGELLİ VATANDAŞLAR İÇİN ANLAMLI VE ÖRNEK BİR UYGULAMA GERÇEKLEŞTİRİLDİ.

Kaan Yavuz

Kaan Yavuz

 Dijital Eğitim Editörü

Öğrenci bursları, okul müfredat değişiklikleri ve dijital eğitim araçları üzerine odaklanan genç içerik editörü.

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