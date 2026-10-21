Dolar 49,5991 +0,03%
Euro 55,6990 -0,02%
Bist 11.577,12 -1,87%
Altın Gram 6.611,09 +0,08%
EUR/USD 1,1226 -0,12%
Brent Petrol 109,32 +0,49%
--°

Hakkari'de Cumhuriyet okuluna beden eğitimi için yeni soluk

Hakkari'de Cumhuriyet İlk ve Ortaokulu'nun spor salonu tamamlandı; Hakkari İl Millî Eğitim Müdürü Nurettin Yılmaz incelemelerde bulundu.

GİRİŞ: 21 Ekim 2026 - 10:36

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Ayşe Şen

Hakkari'de Cumhuriyet okuluna beden eğitimi için yeni soluk

Yeni spor salonu öğrencilerin kullanımına hazır:

Hakkari Cumhuriyet İlk ve Ortaokulunda yapımı tamamlanan spor salonu, okul öğrencilerinin hizmetine sunuldu. Yeni tesis, okulun günlük eğitim-öğretim hayatına fiziksel etkinlik ve spor imkânı olarak eklendi; öğrenciler salonun tamamlanmasından duydukları memnuniyeti dile getirerek bu adımı sevinçle karşıladı.

İnceleme ve ziyaretlerde bulunan yetkililer:

Hakkari İl Millî Eğitim Müdürü Nurettin Yılmaz, Müdür Yardımcısı Fahrettin Çelik ve Şube Müdürü Erol Hanlıgil okulda incelemelerde bulundu. Yetkililer, salonun fiziksel koşullarını ve öğrencilerin kullanımına hazırlanma sürecini yerinde kontrol etti. Öğrenciler, sunulan imkânlar için Müdür Yılmaz’a teşekkür etti.

Sporun eğitimdeki yeri ve beklentiler:

İncelemede konuşan Yılmaz, sporun ve fiziksel etkinliklerin çocukların bedensel, zihinsel ve sosyal gelişimindeki önemine vurgu yaptı. Yeni spor salonunun okulun sportif faaliyetlerini çeşitlendirmesi ve öğrencilerin fiziksel gelişimine katkı sağlaması hedefleniyor. Okul yönetimi ve öğretmenler salonun düzenli kullanımına yönelik programlar planlayacaklarını bildirdi.

HAKKARİ CUMHURİYET İLK VE ORTAOKULUNDA YAPIMI TAMAMLANAN SPOR SALONU ÖĞRENCİLERİN HİZMETİNE...

HAKKARİ CUMHURİYET İLK VE ORTAOKULUNDA YAPIMI TAMAMLANAN SPOR SALONU ÖĞRENCİLERİN HİZMETİNE SUNULDU.

Ayşe Şen

Ayşe Şen

 Eğitim Editörü

ÖSYM ve MEB sınav duyuruları, tercih rehberleri ve akademi dünyasındaki gelişmeleri güncel olarak sunan eğitim editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Kemer'de hayırsever çifte teşekkür töreni
images

Erken keşifle geleceğin yetenekleri şekilleniyor: Gaziantep'te 22 bin 500 çocuğu...
images

Gaziantep’te 3 bin 500 yıllık Hitit mirasına ışık tutan uluslararası sempozyum
images

Yazma tutkusu bitmedi: 62 yaşında üniversiteye başladı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

On gündür kayıp Selman Alkan için baraj çevresinde yoğun arama

Geleceğe nefes: Edremit'te öğrenciler fidan dikti ve hayvanları ziyaret etti

görme engelli sezgin'in motosiklet hayali keşan'da gerçeğe dönüştü

Döküm sanayisinde 3 milyon ton kapasiteyle dünya ve Avrupa sıralamasında üst sıralardayız

TREND HABERLER

Sanmar’ın yatırımlarına 45 milyon euro: Akbank ve EBRD ortak finansmanı

Avrupa ortak duruşunu koruyor: Putin’e taviz yanlış sinyal, İran tehdidi de gündemde

nottingham'da sıcak karşılama: harry ve meghan ilk kez kamuoyunda

Manisa tiyatrosu 20. yılını 'duruş' temasıyla sahneye taşıyor

Mardin’de sinema hareketi: Telkari ödülleri beş gün sürecek

tasfiye edilen yatırım fonlarına ilişkin düzenleme komisyondan geçti

Aydın valisi Bozyurt Horasan kazılarında geçmişin izlerini inceledi

Kazım Karabekir'de ilk Süper Lig randevusu: Erzurumspor FK ile Eyüpspor karşılaşıyor