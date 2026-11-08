Hakkâri'de gençlerin dünyasını genişleten 56 yayınevli kitap fuarı açıldı

Hakkâri’de 56 yayınevinin katılımıyla düzenlenen Kitap Fuarı, Vali İbrahim Taşyapan ve beraberindeki protokol üyelerinin katılımıyla Cumhuriyet İlkokulu Spor Salonu'nda gerçekleştirilen törenle kapılarını açtı.

yerel iş birliği ve hedefler:

Hakkâri Valiliği koordinasyonunda; Hakkâri Belediyesi, İl Millî Eğitim Müdürlüğü ve Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü iş birliğiyle düzenlenen fuarın temel hedefi, dijitalleşen dünyada kitap okuma kültürünü canlı tutmak ve özellikle gençlerin düşünce dünyasına katkı sağlamak olarak açıklandı. Açılış konuşmasında Vali İbrahim Taşyapan, Hakkâri'nin çok sayıda yazar, şair ve edebiyat insanı yetiştirmiş bir şehir olduğuna dikkat çekti ve "Gençlerimizi okutmak, onların düşünce dünyalarını zenginleştirmek, kitabın, kâğıdın ve fikirlerin kitap üzerinden okunmasının zevkini tattırmak amacıyla böyle bir organizasyon düzenlemeyi düşündük. İnşallah hedeflerimizin de üzerine çıkacağımıza inanıyorum" dedi.

katılımcılar, etkinlik düzeni ve ziyaretçi imkânları:

Fuarda ülkenin önde gelen yayınevleri stantlarla yer alıyor; ziyaretçiler kitapları inceleyip satın alabilecek, bazı eserler ise hediye edilecek şekilde dağıtılacak. Açılışın ardından Vali Taşyapan ve protokol üyeleri stantları tek tek dolaşarak yayınevleri temsilcilerinden bilgi aldı ve fuarı ziyaret eden öğrencilere kitap kuponu dağıtıldı.

Yazar Prof. Dr. İhsan Süreyya Sırma, fuara gösterilen yoğun ilgiden duyduğu memnuniyeti şu sözlerle ifade etti: "Hepinize çok teşekkür ediyorum. Gösterdiğiniz yoğun ilgi ve güzel destekleriniz için minnettarım. Bu kadar çok kişinin desteğini görmek beni çok mutlu etti."

Organizatörler, çocukların kitaplara dokunarak okuma alışkanlığı kazanmasının ve ailelerin fuarı ziyaret ederek çocuklarını kitapla buluşturmalarının önemine vurgu yaptı. Etkinlik, Hakkâri halkını ve özellikle gençleri okumaya teşvik etmeyi amaçlayan bir platform sunuyor.

Hakkâri Kitap Fuarı 10 gün boyunca ziyaretçilerini ağırlayacak; yetkililer tüm Hakkârilileri aileleriyle birlikte fuarı ziyaret etmeye davet etti.

HAKKÂRİ'DE 56 YAYINEVİNİN KATILIMIYLA DÜZENLENEN KİTAP FUARI, VALİ İBRAHİM TAŞYAPAN'IN KATILIMIYLA KAPILARINI AÇTI.