Hakkâri’de gençlerle yapay zekâ ve eğitimde yeni ufuklar semineri

Hakkâri Sanayi ve Teknoloji Müdürlüğü, TÜGVA ve Yeşilay Hakkâri İl Temsilcilikleri iş birliğiyle düzenlenen "Yapay Zekâ Çağında Eğitim" semineri, gençlerin teknolojik gelişmelere uyum sağlaması ve dijital yetkinliklerini geliştirmesi hedefiyle gerçekleştirildi.

Program, Hakkâri Valiliği konferans salonunda yapıldı; Hakkâri Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hayati Çavuş, kamu kurumlarının yöneticileri, akademisyenler, TÜGVA ve Yeşilay temsilcileri ile çok sayıda öğrenci katıldı. Öğrencilerin yoğun ilgisi nedeniyle salon tamamen dolarken, çok sayıda genç semineri ayakta takip etti.

sunumların odağı ve içeriği:

Seminerde Hakkâri Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hayati Çavuş ile Dr. Öğretim Görevlisi Erkan Yaşar, yapay zekâ teknolojilerinin eğitim süreçlerine etkisini ve sunduğu fırsatları ele alan sunumlar gerçekleştirdi. Katılımcılara, eğitimde yapay zekânın nasıl bir dönüşüm yaratabileceği, öğrenme süreçlerinin kişiselleştirilmesi ve öğretim yöntemlerinin yeniden şekillenmesi gibi konularda değerlendirmeler aktarıldı.

Yeşilay uzmanları ise teknoloji bağımlılığı, dijital araçların bilinçli kullanımı ve teknoloji tüketiminin bireyler üzerindeki etkileri hakkında bilgilendirme yaptı. Sunumlar, gençlere hem teknolojiyi üretme yönünde ilham vermeyi hem de teknolojinin risklerine karşı farkındalık kazandırmayı amaçladı.

gençlere yönelik fırsatlar ve çağrılar:

Hakkâri İl Sanayi ve Teknoloji Müdürü Erol Baykara, konuşmasında dünyada büyük bir teknolojik dönüşüm yaşandığını belirterek yapay zekânın eğitimden sağlığa, sanayiden ticarete ve kamu hizmetlerine kadar geniş çaplı değişimlere öncülük ettiğini vurguladı. Baykara, ülkelerin gücünün yalnızca doğal kaynaklarla değil, nitelikli insan kaynağı ve teknoloji üretme kapasitesi ile belirleneceğini ifade etti ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ortaya koyduğu Milli Teknoloji Hamlesi vizyonuna atıfta bulundu.

Baykara, Hakkâri’nin genç nüfusu ve insan kaynağıyla önemli bir potansiyeli olduğunu belirterek gençlerin bilimle tanışmasının, yazılım ve yapay zekâ alanlarında kendilerini yetiştirmesinin önemine dikkat çekti. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı destekleriyle Hakkâri Üniversitesi iş birliğinde hayata geçirilen Milli Teknoloji Atölyesi ve Girişim Ofisi gibi mekanların, gençlerin fikirlerini projelere dönüştürebilecekleri, tasarım yapabilecekleri ve girişimcilik yolculuğuna başlayabilecekleri ortamlar sunduğu belirtildi.

Gençlere seslenen Baykara, yapay zekâdan korkmak yerine onu tanımaları, araştırmaları ve teknoloji üretiminin parçası olmaları gerektiğini söyledi; aynı zamanda teknolojinin bilinçli kullanımının üretim kadar önemli olduğunun altını çizdi.

Seminer verimli ve öğretici bir atmosferde tamamlandı; katılımcılara yapay zekâ, eğitim ve dijital farkındalık alanlarında önemli kazanımlar sunulurken, programın sonunda emeği geçen kurum ve temsilcilere teşekkür edildi.

HAKKÂRİ SANAYİ VE TEKNOLOJİ MÜDÜRLÜĞÜ İLE TÜGVA VE YEŞİLAY HAKKÂRİ İL TEMSİLCİLİKLERİ İŞ BİRLİĞİNDE, GENÇLERİN TEKNOLOJİK GELİŞMELERE UYUM SAĞLAMASI, YAPAY ZEKÂ TEKNOLOJİLERİ KONUSUNDA FARKINDALIK KAZANMASI VE DİJİTAL YETKİNLİKLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ AMACIYLA “YAPAY ZEKÂ ÇAĞINDA EĞİTİM” KONULU SEMİNER DÜZENLENDİ.