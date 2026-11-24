Hakkâri'de 24 Kasım kutlamaları genç öğretmenlerin yeminiyle taçlandı

Hakkâri'de düzenlenen 24 Kasım Öğretmenler Günü programında mesleğe yeni başlayan öğretmenler yemin ederek görevlerine resmen başladı. Gün, kortej yürüyüşü, çelenk sunma töreni, makam ziyareti ve salon etkinliklerini kapsayan bir dizi programla sürdü.

Kortej, çelenk ve makam ziyareti:

Kutlamalar, İl Millî Eğitim Müdürü Nurettin Yılmaz öncülüğünde gerçekleştirilen kortej yürüyüşüyle başladı. Yürüyüşün ardından heyet Atatürk heykeline çelenk sundu. Program çerçevesinde öğretmenler, çiçek buketleriyle Vali İbrahim Taşyapan'ı makamında ziyaret etti; ziyaret sırasında öğretmenlik mesleğinin toplumun geleceğini şekillendirmedeki rolü ve eğitimcilerin fedakârlıkları ele alındı.

Yemin töreni ve salondaki program:

Etkinliğin içeriği, Şehit Öğretmen Mücahid Tunç Konferans Salonu'nda devam etti. İl Millî Eğitim Müdürlüğü koordinasyonunda düzenlenen programa Vali İbrahim Taşyapan, İl Millî Eğitim Müdürü Nurettin Yılmaz, il protokolü, kurum yöneticileri, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan programda, mesleğe yeni başlayan öğretmenler kürsüye gelerek yeminlerini etti; bu anlar salondakiler tarafından alkışlarla karşılandı.

Programda söz alan İl Millî Eğitim Müdürü Nurettin Yılmaz, öğretmenliğin yalnızca bilgi aktarmak olmadığını; bir neslin karakterini, hayallerini ve geleceğini şekillendiren bir görev olduğunu vurguladı. Yılmaz, öğretmenlerin sevgi, sabır ve fedakârlıkla yürüttükleri görevin önemine dikkat çekerek, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli doğrultusunda millî ve manevi değerlere bağlı nesiller yetiştirmedeki öncü rollerine işaret etti.

Programın sonunda Hakkâri Maarif Korosu sahne alarak katılımcılara müzik dolu dakikalar yaşattı ve kutlamalar sanat etkinlikleriyle son buldu.

HAKKÂRİ’DE 24 KASIM ÖĞRETMENLER GÜNÜ KAPSAMINDA DÜZENLENEN TÖRENDE MESLEĞE YENİ BAŞLAYAN ÖĞRETMENLER YEMİN EDEREK GÖREVLERİNE İLK ADIMLARINI ATTI.