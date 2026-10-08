Hakkâri'de okulların güvenliği için 619 kişilik ekip eğitildi

eğitim programı ve hedefi:

Hakkâri'de öğrencilerin güvenli ve huzurlu eğitim almasını sağlamak amacıyla Toplum Yararına Program (TYP) kapsamında görevlendirilen 230 bahçe görevlisi ile 389 temizlik personeline eğitim verildi. Toplam 619 kişiyi kapsayan program, okullardaki güvenlik ve hijyen standartlarını yükseltmeyi hedefliyor.

uygulama ve iş birliği:

Eğitimler, Hakkâri Valiliği himayesinde İl Millî Eğitim Müdürlüğü ile İl Emniyet Müdürlüğü koordinasyonunda Hakkâri Halk Eğitimi Merkezi Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi. Programı İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube ve Özel Güvenlik Şubesi uzmanları ile İl Millî Eğitim Müdürlüğü Strateji ve İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) birimi uzmanları yürüttü.

eğitimin içeriği:

Emniyet uzmanları katılımcılara dedektör cihazlarının doğru kullanımı ve muhafazası, şüpheli şahıs profili ve davranış analizi, çocukla güvenli iletişim ve suç çeşitleri gibi teknik konularda bilgi aktardı. Öte yandan İl MEM İSG İl Koordinatörü Filiz Güzel, MEB AKUB Lideri Gökhan Erdem ve İlk Yardım Eğitmeni Hazım Akdoğan tarafından temel iş sağlığı ve güvenliği, ilk yardım eğitimi, uyuşturucu maddelerin zararları ve oryantasyon süreçleri ele alındı.

sorumluluk ve beklenti:

İl Millî Eğitim Müdürü Nurettin Yılmaz eğitimde yaptığı konuşmada, "Bizim için her okulumuz, çocuklarımızın geleceğe hazırlandığı güvenli bir eğitim yuvasıdır. Öğrencilerimizin okula güven içinde gelmesi, derslerine huzur içinde devam etmesi ve gün sonunda ailelerine sağlıklı şekilde ulaşması en temel sorumluluğumuzdur. Okul güvenliğini tek bir tedbirle sınırlı görmüyoruz. Okul yönetimlerimiz, öğretmenlerimiz, velilerimiz ve güvenlik birimlerimizle tam bir iş birliği içinde hareket ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Eğitimin ardından amaç, saha uygulamaları ve denetimlerle öğrenilen bilgilerin okullarda kalıcı hâle getirilmesi; bahçe ve temizlik personelinin günlük rutinlerde güvenlik ve hijyen kurallarını etkin şekilde uygulamasıdır.

HAKKÂRİ’DE ÖĞRENCİLERİN GÜVENLİ VE HUZURLU EĞİTİM ALMASI AMACIYLA 230 BAHÇE GÖREVLİSİ VE 389 TEMİZLİK PERSONELİNE GÜVENLİK, HİJYEN, İŞ SAĞLIĞI VE İLK YARDIM EĞİTİMİ VERİLDİ.